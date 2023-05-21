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Выбитые из Артемовска солдаты ВСУ обстреливают город из минометов - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 21.05.2023 (обновлено: 18:43 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873241150.html
Выбитые из Артемовска солдаты ВСУ обстреливают город из минометов
Выбитые из Артемовска солдаты ВСУ обстреливают город из минометов - РИА Новости, 21.05.2023
Выбитые из Артемовска солдаты ВСУ обстреливают город из минометов
Выбитые из Артемовска украинские войска ведут обстрел города из минометов, пытаясь попасть по российскому флагу над одной из крайних многоэтажек, передает... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T15:06
2023-05-21T18:43
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 мая — РИА Новости. Выбитые из Артемовска украинские войска ведут обстрел города из минометов, пытаясь попасть по российскому флагу над одной из крайних многоэтажек, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Взяли девятиэтажки "Тетрис", как мы называем, сразу установили наш флаг (России и группы "Вагнер". — Прим. ред.) — всему миру показать, что это наша земля, а не каких-то там нацистов. Вчера, когда установили флаг на девятиэтажку, противник сразу решил его снести минометами. И 120-м, и 82-м (калибрами. — Прим. ред.), чем только ни работали, но, сами понимаете, за нами сила, поэтому у них ничего не получилось. Где русские установили свой флаг — та территория наша", — рассказал боец группы "Вагнер".На снятых корреспондентом агентства кадрах показаны последствия недавних боев. Там также видно, что украинские военные продолжают наносить удары по Артемовску, в частности по району Самолет — последнему укрепрайону, где оставались боевики ВСУ вплоть до полного освобождения этого населенного пункта российскими подразделениями.Минувшей ночью Министерство обороны заявило о взятии города под полный контроль в результате наступательных действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.Артемовск расположен на территории ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него многие месяцы шли ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
артемовск
россия
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Первые кадры из района "Самолет" в Артемовске, где находились последние военные ВСУ
Первые кадры из района "Самолет" в Артемовске, где находились последние военные ВСУ
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артемовск, безопасность, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
Выбитые из Артемовска солдаты ВСУ обстреливают город из минометов

Выбитые из Артемовска боевики ВСУ ведут обстрел города из минометов

© AP Photo / LibkosПоврежденные многоэтажные дома в Артемовске
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Libkos
Поврежденные многоэтажные дома в Артемовске. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 мая — РИА Новости. Выбитые из Артемовска украинские войска ведут обстрел города из минометов, пытаясь попасть по российскому флагу над одной из крайних многоэтажек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Взяли девятиэтажки "Тетрис", как мы называем, сразу установили наш флаг (России и группы "Вагнер". — Прим. ред.) — всему миру показать, что это наша земля, а не каких-то там нацистов. Вчера, когда установили флаг на девятиэтажку, противник сразу решил его снести минометами. И 120-м, и 82-м (калибрами. — Прим. ред.), чем только ни работали, но, сами понимаете, за нами сила, поэтому у них ничего не получилось. Где русские установили свой флаг — та территория наша", — рассказал боец группы "Вагнер".
На снятых корреспондентом агентства кадрах показаны последствия недавних боев. Там также видно, что украинские военные продолжают наносить удары по Артемовску, в частности по району Самолет — последнему укрепрайону, где оставались боевики ВСУ вплоть до полного освобождения этого населенного пункта российскими подразделениями.
Минувшей ночью Министерство обороны заявило о взятии города под полный контроль в результате наступательных действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
Артемовск расположен на территории ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него многие месяцы шли ожесточенные бои.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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