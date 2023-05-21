https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873241150.html

Выбитые из Артемовска солдаты ВСУ обстреливают город из минометов

Выбитые из Артемовска солдаты ВСУ обстреливают город из минометов - РИА Новости, 21.05.2023

Выбитые из Артемовска солдаты ВСУ обстреливают город из минометов

Выбитые из Артемовска украинские войска ведут обстрел города из минометов, пытаясь попасть по российскому флагу над одной из крайних многоэтажек, передает... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T15:06

2023-05-21T15:06

2023-05-21T18:43

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

владимир путин

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 мая — РИА Новости. Выбитые из Артемовска украинские войска ведут обстрел города из минометов, пытаясь попасть по российскому флагу над одной из крайних многоэтажек, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Взяли девятиэтажки "Тетрис", как мы называем, сразу установили наш флаг (России и группы "Вагнер". — Прим. ред.) — всему миру показать, что это наша земля, а не каких-то там нацистов. Вчера, когда установили флаг на девятиэтажку, противник сразу решил его снести минометами. И 120-м, и 82-м (калибрами. — Прим. ред.), чем только ни работали, но, сами понимаете, за нами сила, поэтому у них ничего не получилось. Где русские установили свой флаг — та территория наша", — рассказал боец группы "Вагнер".На снятых корреспондентом агентства кадрах показаны последствия недавних боев. Там также видно, что украинские военные продолжают наносить удары по Артемовску, в частности по району Самолет — последнему укрепрайону, где оставались боевики ВСУ вплоть до полного освобождения этого населенного пункта российскими подразделениями.Минувшей ночью Министерство обороны заявило о взятии города под полный контроль в результате наступательных действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.Артемовск расположен на территории ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него многие месяцы шли ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

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Первые кадры из района "Самолет" в Артемовске, где находились последние военные ВСУ Первые кадры из района "Самолет" в Артемовске, где находились последние военные ВСУ 2023-05-21T15:06 true PT1M54S

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артемовск, безопасность, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика