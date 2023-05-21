https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873239508.html
Корреспондент РИА Новости побывал в районе "Самолет" в Артемовске
Корреспондент РИА Новости побывал в районе "Самолет" в Артемовске - РИА Новости, 21.05.2023
Корреспондент РИА Новости побывал в районе "Самолет" в Артемовске
Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в освобожденном районе "Самолет" в Артемовске - последнем укрепрайоне города, где оставались украинские... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:53
2023-05-21T14:53
2023-05-21T15:28
россия
артемовск
донецкая народная республика
в мире
евгений пригожин
владимир путин
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873240634_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c30290cd3f4fe1aec22ec5df1c44158d.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 21 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в освобожденном районе "Самолет" в Артемовске - последнем укрепрайоне города, где оставались украинские силы вплоть до полного освобождения этой территории ДНР бойцами группы "Вагнер".На кадрах, снятых корреспондентом, виден данный район, который подвергся сильным разрушениям в ходе боев. Над одним из зданий развеваются флаги Российской Федерации и группы "Вагнер".В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.
россия
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873240634_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b664c48da3ddfadcf610de90b6c89be.jpg
Первые кадры из района "Самолет" в Артемовске, где находились последние военные ВСУ
Первые кадры из района "Самолет" в Артемовске, где находились последние военные ВСУ
2023-05-21T14:53
true
PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артемовск, донецкая народная республика, в мире, евгений пригожин, владимир путин
Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, В мире, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Корреспондент РИА Новости побывал в районе "Самолет" в Артемовске
Корреспондент РИА Новости побывал в последнем освобожденном районе "Самолет" в Артемовске