https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873239508.html

Корреспондент РИА Новости побывал в районе "Самолет" в Артемовске

Корреспондент РИА Новости побывал в районе "Самолет" в Артемовске - РИА Новости, 21.05.2023

Корреспондент РИА Новости побывал в районе "Самолет" в Артемовске

Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в освобожденном районе "Самолет" в Артемовске - последнем укрепрайоне города, где оставались украинские... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:53

2023-05-21T14:53

2023-05-21T15:28

россия

артемовск

донецкая народная республика

в мире

евгений пригожин

владимир путин

специальная военная операция на украине

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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в освобожденном районе "Самолет" в Артемовске - последнем укрепрайоне города, где оставались украинские силы вплоть до полного освобождения этой территории ДНР бойцами группы "Вагнер".На кадрах, снятых корреспондентом, виден данный район, который подвергся сильным разрушениям в ходе боев. Над одним из зданий развеваются флаги Российской Федерации и группы "Вагнер".В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.

россия

артемовск

донецкая народная республика

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Первые кадры из района "Самолет" в Артемовске, где находились последние военные ВСУ Первые кадры из района "Самолет" в Артемовске, где находились последние военные ВСУ 2023-05-21T14:53 true PT1M54S

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россия, артемовск, донецкая народная республика, в мире, евгений пригожин, владимир путин