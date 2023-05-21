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Корреспондент РИА Новости побывал в районе "Самолет" в Артемовске - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 21.05.2023 (обновлено: 15:28 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873239508.html
Корреспондент РИА Новости побывал в районе "Самолет" в Артемовске
Корреспондент РИА Новости побывал в районе "Самолет" в Артемовске - РИА Новости, 21.05.2023
Корреспондент РИА Новости побывал в районе "Самолет" в Артемовске
Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в освобожденном районе "Самолет" в Артемовске - последнем укрепрайоне города, где оставались украинские... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:53
2023-05-21T15:28
россия
артемовск
донецкая народная республика
в мире
евгений пригожин
владимир путин
специальная военная операция на украине
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в освобожденном районе "Самолет" в Артемовске - последнем укрепрайоне города, где оставались украинские силы вплоть до полного освобождения этой территории ДНР бойцами группы "Вагнер".На кадрах, снятых корреспондентом, виден данный район, который подвергся сильным разрушениям в ходе боев. Над одним из зданий развеваются флаги Российской Федерации и группы "Вагнер".В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.
россия
артемовск
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Первые кадры из района "Самолет" в Артемовске, где находились последние военные ВСУ
Первые кадры из района "Самолет" в Артемовске, где находились последние военные ВСУ
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россия, артемовск, донецкая народная республика, в мире, евгений пригожин, владимир путин
Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, В мире, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Корреспондент РИА Новости побывал в районе "Самолет" в Артемовске

Корреспондент РИА Новости побывал в последнем освобожденном районе "Самолет" в Артемовске

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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в освобожденном районе "Самолет" в Артемовске - последнем укрепрайоне города, где оставались украинские силы вплоть до полного освобождения этой территории ДНР бойцами группы "Вагнер".
На кадрах, снятых корреспондентом, виден данный район, который подвергся сильным разрушениям в ходе боев. Над одним из зданий развеваются флаги Российской Федерации и группы "Вагнер".
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВ миреЕвгений ПригожинВладимир Путин
 
 
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