https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873237581.html
Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России
Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России - РИА Новости, 21.05.2023
Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России
Владимир Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России и что там еще остаются украинские войска, передает агентство Reuters. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:43
2023-05-21T14:43
2023-05-21T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
россия
владимир зеленский
g7
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России и что там еще остаются украинские войска, передает агентство Reuters."Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте", — сказал он на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме.При этом ранее Зеленский ответил отрицательно на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины, добавив, что "он остается лишь в наших сердцах". Позже в офисе президента заявили, что его ответ поняли неверно и потерю Артемовска он не признавал.На слова о том, что в Артемовске еще остаются бойцы ВСУ, отреагировал основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что в Артемовске нет ни одного украинского военнослужащего, а Зеленский, по его словам, либо лукавит, либо не в курсе происходящего.Минувшей ночью российское Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
https://ria.ru/20230520/flag-1873169796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, артемовск, россия, владимир зеленский, g7, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Россия, Владимир Зеленский, G7, Украина, Вооруженные силы Украины
Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России
Президент Украины Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Владимир Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России и что там еще остаются украинские войска, передает агентство Reuters
.
"Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте", — сказал он на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме.
Опубликованы кадры водружения флага России над освобожденным Артемовском
При этом ранее Зеленский ответил отрицательно на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины, добавив, что "он остается лишь в наших сердцах". Позже в офисе президента заявили, что его ответ поняли неверно и потерю Артемовска он не признавал.
На слова о том, что в Артемовске еще остаются бойцы ВСУ, отреагировал основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что в Артемовске нет ни одного украинского военнослужащего, а Зеленский, по его словам, либо лукавит, либо не в курсе происходящего.
Минувшей ночью российское Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
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