https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873237581.html

Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России

Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России - РИА Новости, 21.05.2023

Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России

Владимир Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России и что там еще остаются украинские войска, передает агентство Reuters. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T14:43

2023-05-21T14:43

2023-05-21T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

россия

владимир зеленский

g7

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России и что там еще остаются украинские войска, передает агентство Reuters."Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте", — сказал он на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме.При этом ранее Зеленский ответил отрицательно на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины, добавив, что "он остается лишь в наших сердцах". Позже в офисе президента заявили, что его ответ поняли неверно и потерю Артемовска он не признавал.На слова о том, что в Артемовске еще остаются бойцы ВСУ, отреагировал основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что в Артемовске нет ни одного украинского военнослужащего, а Зеленский, по его словам, либо лукавит, либо не в курсе происходящего.Минувшей ночью российское Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.

https://ria.ru/20230520/flag-1873169796.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

артемовск

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Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, россия, владимир зеленский, g7, украина, вооруженные силы украины