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Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 21.05.2023 (обновлено: 16:15 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873237581.html
Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России
Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России - РИА Новости, 21.05.2023
Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России
Владимир Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России и что там еще остаются украинские войска, передает агентство Reuters. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T14:43
2023-05-21T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
россия
владимир зеленский
g7
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России и что там еще остаются украинские войска, передает агентство Reuters."Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте", — сказал он на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме.При этом ранее Зеленский ответил отрицательно на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины, добавив, что "он остается лишь в наших сердцах". Позже в офисе президента заявили, что его ответ поняли неверно и потерю Артемовска он не признавал.На слова о том, что в Артемовске еще остаются бойцы ВСУ, отреагировал основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что в Артемовске нет ни одного украинского военнослужащего, а Зеленский, по его словам, либо лукавит, либо не в курсе происходящего.Минувшей ночью российское Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
https://ria.ru/20230520/flag-1873169796.html
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
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в мире, артемовск, россия, владимир зеленский, g7, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Россия, Владимир Зеленский, G7, Украина, Вооруженные силы Украины
Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России

Президент Украины Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Артемовск не перешел под контроль России и что там еще остаются украинские войска, передает агентство Reuters.
"Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте", — сказал он на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Опубликованы кадры водружения флага России над освобожденным Артемовском
20 мая, 22:06
При этом ранее Зеленский ответил отрицательно на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины, добавив, что "он остается лишь в наших сердцах". Позже в офисе президента заявили, что его ответ поняли неверно и потерю Артемовска он не признавал.
На слова о том, что в Артемовске еще остаются бойцы ВСУ, отреагировал основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что в Артемовске нет ни одного украинского военнослужащего, а Зеленский, по его словам, либо лукавит, либо не в курсе происходящего.
Минувшей ночью российское Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
"США на это указывали". Что будет в зоне СВО после освобождения Артемовска
Вчера, 08:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскРоссияВладимир ЗеленскийG7УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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