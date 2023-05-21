https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873225575.html
Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении - РИА Новости, 21.05.2023
Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении
Российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районе Артемовска и уничтожили автомобильный мост, по которому перебрасывались подкрепления для... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:56
2023-05-21T12:56
2023-05-21T15:50
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
чвк "вагнер"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районе Артемовска и уничтожили автомобильный мост, по которому перебрасывались подкрепления для ВСУ, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Ударами авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", — заявили в военном ведомстве.Авиация при этом совершила шесть самолетовылетов, а артиллерия выполнила 69 огневых задач. Всего за сутки на Артемовском направлении ВСУ потеряли около ста военнослужащих и наемников, танк, БМП, пять пикапов и две самоходные артиллерийские установки — польскую Krab и "Гвоздику". В районе поселка Калинина уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Минувшей ночью Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, чвк "вагнер", министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ЧВК "Вагнер", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении
Минобороны сообщило о завершении освобождения Артемовска российскими войсками