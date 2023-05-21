Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении - РИА Новости, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 21.05.2023 (обновлено: 15:50 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873225575.html
Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении - РИА Новости, 21.05.2023
Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении
Российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районе Артемовска и уничтожили автомобильный мост, по которому перебрасывались подкрепления для... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T12:56
2023-05-21T15:50
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
чвк "вагнер"
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873206222_0:157:2988:1837_1920x0_80_0_0_261bb2d4d2342764ac5162ae15980fb1.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районе Артемовска и уничтожили автомобильный мост, по которому перебрасывались подкрепления для ВСУ, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Ударами авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", — заявили в военном ведомстве.Авиация при этом совершила шесть самолетовылетов, а артиллерия выполнила 69 огневых задач. Всего за сутки на Артемовском направлении ВСУ потеряли около ста военнослужащих и наемников, танк, БМП, пять пикапов и две самоходные артиллерийские установки — польскую Krab и "Гвоздику". В районе поселка Калинина уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Минувшей ночью Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873206222_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e50d98c76f73e56a006fe894ba8734f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, чвк "вагнер", министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ЧВК "Вагнер", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении

Минобороны сообщило о завершении освобождения Артемовска российскими войсками

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" на позиции в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер на позиции в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Бойцы ЧВК "Вагнер" на позиции в Артемовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районе Артемовска и уничтожили автомобильный мост, по которому перебрасывались подкрепления для ВСУ, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"Ударами авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", — заявили в военном ведомстве.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
"США на это указывали". Что будет в зоне СВО после освобождения Артемовска
Вчера, 08:33
Авиация при этом совершила шесть самолетовылетов, а артиллерия выполнила 69 огневых задач.
Всего за сутки на Артемовском направлении ВСУ потеряли около ста военнослужащих и наемников, танк, БМП, пять пикапов и две самоходные артиллерийские установки — польскую Krab и "Гвоздику". В районе поселка Калинина уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Минувшей ночью Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 мая, 15:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЧВК "Вагнер"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала