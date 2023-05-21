https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873225575.html

Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении

Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении - РИА Новости, 21.05.2023

Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении

Российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районе Артемовска и уничтожили автомобильный мост, по которому перебрасывались подкрепления для... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T12:56

2023-05-21T12:56

2023-05-21T15:50

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

чвк "вагнер"

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районе Артемовска и уничтожили автомобильный мост, по которому перебрасывались подкрепления для ВСУ, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Ударами авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", — заявили в военном ведомстве.Авиация при этом совершила шесть самолетовылетов, а артиллерия выполнила 69 огневых задач. Всего за сутки на Артемовском направлении ВСУ потеряли около ста военнослужащих и наемников, танк, БМП, пять пикапов и две самоходные артиллерийские установки — польскую Krab и "Гвоздику". В районе поселка Калинина уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Минувшей ночью Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, чвк "вагнер", министерство обороны рф (минобороны рф)