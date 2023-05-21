https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873214310.html
В Германии предсказали следующий после взятия Артемовска шаг России
В Германии предсказали следующий после взятия Артемовска шаг России - РИА Новости, 21.05.2023
В Германии предсказали следующий после взятия Артемовска шаг России
Вопрос взятия Артемовска окончательно закрыт, и российские войска будут продвигаться дальше на территорию Украины, уверены читатели Welt. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T11:03
2023-05-21T11:03
2023-05-21T17:04
в мире
артемовск
украина
германия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вопрос взятия Артемовска окончательно закрыт, и российские войска будут продвигаться дальше на территорию Украины, уверены читатели Welt."Артемовск пал. И это было подтверждено украинским Генеральным штабом", — написал читатель."Перестаньте бессмысленно умирать и немедленно сядьте за стол переговоров", — попросил второй."Яростно оспариваемый Артемовск, похоже, окончательно пал. Теперь путь русской армии к Краматорску и Славянску относительно свободен", — отметил третий."Слишком много людей, особенно молодежи, гибнет из-за этого конфликта, который, конечно же, можно было решить иначе", — заключили участники дискуссии.Минувшей ночью российское Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
https://ria.ru/20230521/malyar-1873200782.html
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в мире, артемовск, украина, германия
В мире, Артемовск, Украина, Германия
В Германии предсказали следующий после взятия Артемовска шаг России
Читатели Welt: Артемовск действительно перешел под контроль российских военных
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Вопрос взятия Артемовска окончательно закрыт, и российские войска будут продвигаться дальше на территорию Украины, уверены читатели Welt
.
"Артемовск пал. И это было подтверждено украинским Генеральным штабом", — написал читатель.
"Перестаньте бессмысленно умирать и немедленно сядьте за стол переговоров", — попросил второй.
"Яростно оспариваемый Артемовск, похоже, окончательно пал. Теперь путь русской армии к Краматорску и Славянску относительно свободен", — отметил третий.
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"Слишком много людей, особенно молодежи, гибнет из-за этого конфликта, который, конечно же, можно было решить иначе", — заключили участники дискуссии.
Минувшей ночью российское Минобороны заявило, что освобождение Артемовска
завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
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