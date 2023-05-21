https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873205523.html

Reuters: Зеленский признал потерю Артемовска

Reuters: Зеленский признал потерю Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023

Reuters: Зеленский признал потерю Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск, передает агентство Reuters. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T09:20

2023-05-21T09:20

2023-05-21T14:41

специальная военная операция на украине

артемовск

в мире

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск, передает агентство Reuters.На полях саммита "Большой семерки" в Хиросиме Зеленского спросили, остается ли Артемовск под контролем Киева."Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах", — сказал на это украинский президент.Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава государства не признавал потери Артемовска."Вопрос репортера: "Россияне заявили, что взяли Бахмут". Ответ президента: "Думаю, нет". Таким образом, президент опроверг взятие Бахмута", — утверждает он.Полностью вопрос журналиста звучал так: "Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут".Минувшей ночью российское Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. По словам основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, последний участок так называемой многоэтажки-самолета взяли под контроль накануне к полудню. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.Артемовск расположен на территории ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

артемовск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

артемовск, в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский