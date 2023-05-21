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Reuters: Зеленский признал потерю Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 21.05.2023 (обновлено: 14:41 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873205523.html
Reuters: Зеленский признал потерю Артемовска
Reuters: Зеленский признал потерю Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023
Reuters: Зеленский признал потерю Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск, передает агентство Reuters. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:20
2023-05-21T14:41
специальная военная операция на украине
артемовск
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск, передает агентство Reuters.На полях саммита "Большой семерки" в Хиросиме Зеленского спросили, остается ли Артемовск под контролем Киева."Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах", — сказал на это украинский президент.Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава государства не признавал потери Артемовска."Вопрос репортера: "Россияне заявили, что взяли Бахмут". Ответ президента: "Думаю, нет". Таким образом, президент опроверг взятие Бахмута", — утверждает он.Полностью вопрос журналиста звучал так: "Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут".Минувшей ночью российское Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. По словам основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, последний участок так называемой многоэтажки-самолета взяли под контроль накануне к полудню. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.Артемовск расположен на территории ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
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артемовск, в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Reuters: Зеленский признал потерю Артемовска

Reuters: президент Украины Владимир Зеленский признал потерю ВСУ контроля над Артемовском

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск, передает агентство Reuters.
На полях саммита "Большой семерки" в Хиросиме Зеленского спросили, остается ли Артемовск под контролем Киева.
"Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах", — сказал на это украинский президент.
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава государства не признавал потери Артемовска.
"Вопрос репортера: "Россияне заявили, что взяли Бахмут". Ответ президента: "Думаю, нет". Таким образом, президент опроверг взятие Бахмута", — утверждает он.
Полностью вопрос журналиста звучал так: "Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут".
Минувшей ночью российское Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. По словам основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, последний участок так называемой многоэтажки-самолета взяли под контроль накануне к полудню.
Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
Артемовск расположен на территории ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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