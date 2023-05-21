https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873205523.html
Reuters: Зеленский признал потерю Артемовска
Reuters: Зеленский признал потерю Артемовска - РИА Новости, 21.05.2023
Reuters: Зеленский признал потерю Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск, передает агентство Reuters. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T09:20
2023-05-21T09:20
2023-05-21T14:41
специальная военная операция на украине
артемовск
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_205:338:3071:1950_1920x0_80_0_0_3d0b7d6a992772a6228e0a548591aa3b.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск, передает агентство Reuters.На полях саммита "Большой семерки" в Хиросиме Зеленского спросили, остается ли Артемовск под контролем Киева."Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах", — сказал на это украинский президент.Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава государства не признавал потери Артемовска."Вопрос репортера: "Россияне заявили, что взяли Бахмут". Ответ президента: "Думаю, нет". Таким образом, президент опроверг взятие Бахмута", — утверждает он.Полностью вопрос журналиста звучал так: "Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут".Минувшей ночью российское Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. По словам основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, последний участок так называемой многоэтажки-самолета взяли под контроль накануне к полудню. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.Артемовск расположен на территории ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
артемовск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_459:89:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa0bdd17e94ddf2c64098f4c45068a1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Reuters: Зеленский признал потерю Артемовска
Reuters: президент Украины Владимир Зеленский признал потерю ВСУ контроля над Артемовском
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости
. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск, передает агентство Reuters
.
На полях саммита "Большой семерки" в Хиросиме Зеленского
спросили, остается ли Артемовск под контролем Киева.
"Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах", — сказал на это украинский президент.
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава государства не признавал потери Артемовска.
"Вопрос репортера: "Россияне заявили, что взяли Бахмут". Ответ президента: "Думаю, нет". Таким образом, президент опроверг взятие Бахмута", — утверждает он.
Полностью вопрос журналиста звучал так: "Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут".
Минувшей ночью российское Минобороны заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. По словам основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина
, последний участок так называемой многоэтажки-самолета взяли под контроль накануне к полудню.
Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
Артемовск
расположен на территории ДНР
, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
"США на это указывали". Что будет в зоне СВО после освобождения Артемовска