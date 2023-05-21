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Житель Артемовска погиб от обстрела ВСУ за сутки до освобождения города - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 21.05.2023 (обновлено: 07:14 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873193997.html
Житель Артемовска погиб от обстрела ВСУ за сутки до освобождения города
Житель Артемовска погиб от обстрела ВСУ за сутки до освобождения города - РИА Новости, 21.05.2023
Житель Артемовска погиб от обстрела ВСУ за сутки до освобождения города
Пожилой мужчина погиб от минометного обстрела со стороны украинских военных на окраине Артемовска при попытке покинуть подконтрольную Киеву территорию, не дожив РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T07:06
2023-05-21T07:14
специальная военная операция на украине
владимир путин
артемовск
россия
киев
в мире
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина погиб от минометного обстрела со стороны украинских военных на окраине Артемовска при попытке покинуть подконтрольную Киеву территорию, не дожив сутки до освобождения города, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер". Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам "На рассвете один из мирных граждан, когда наши парни выбили противника, решил выйти из подвала и перейти на нашу сторону, чтобы его эвакуировали, как это было уже с другими гражданами", - рассказал боец. По его словам, мужчина буквально 50 метров не дошел до бойцов "Вагнера". После удара украинской артиллерии его посекло осколками, и он скончался на месте. Собеседник агентства добавил, что погибший мужчина долгое время жил в городе, где шли бои, но в итоге умер от украинской артиллерии. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него многие месяцы шли ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230520/mask-1873161227.html
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владимир путин, артемовск, россия, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Артемовск, Россия, Киев, В мире
Житель Артемовска погиб от обстрела ВСУ за сутки до освобождения города

Боец "Вагнера": житель Артемовска погиб за сутки до освобождения города из-за обстрела ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaВид Артемовска
Вид Артемовска - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Вид Артемовска. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 21 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина погиб от минометного обстрела со стороны украинских военных на окраине Артемовска при попытке покинуть подконтрольную Киеву территорию, не дожив сутки до освобождения города, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер".
Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам
"На рассвете один из мирных граждан, когда наши парни выбили противника, решил выйти из подвала и перейти на нашу сторону, чтобы его эвакуировали, как это было уже с другими гражданами", - рассказал боец.
По его словам, мужчина буквально 50 метров не дошел до бойцов "Вагнера". После удара украинской артиллерии его посекло осколками, и он скончался на месте.
Собеседник агентства добавил, что погибший мужчина долгое время жил в городе, где шли бои, но в итоге умер от украинской артиллерии.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него многие месяцы шли ожесточенные бои.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Медведев пригласил Маска посетить Артемовск
20 мая, 20:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинАртемовскРоссияКиевВ мире
 
 
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