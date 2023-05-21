https://ria.ru/20230521/amerika-1873241318.html

В Канзас-Сити три человека погибли при стрельбе в баре

В Канзас-Сити три человека погибли при стрельбе в баре - РИА Новости, 21.05.2023

В Канзас-Сити три человека погибли при стрельбе в баре

Три человека погибли, еще двое пострадали при стрельбе в баре в городе Канзас-Сити в американском штате Миссури, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T15:08

2023-05-21T15:08

2023-05-21T15:08

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали при стрельбе в баре в городе Канзас-Сити в американском штате Миссури, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию. Как отмечает телеканал со ссылкой на заявление местной полиции, офицеры полиции, прибывшие на место происшествия до 1.30 ночи по местному времени (9.30 мск), обнаружили пять человек, пострадавших в результате стрельбы. Согласно заявлению полиции, двое человек скончались на месте, трое пострадавших доставили в больнице. Позднее один из пострадавших скончался, сообщает телеканал, ссылаясь на представителей местных властей.

https://ria.ru/20230410/strelba-1864330178.html

канзас-сити (миссури)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, канзас-сити (миссури), миссури, сша