https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873114868.html
Париж продолжает играть в такси Зеленского, считает французский политик
Париж продолжает играть в такси Зеленского, считает французский политик - РИА Новости, 20.05.2023
Париж продолжает играть в такси Зеленского, считает французский политик
Франция продолжает играть в такси Владимира Зеленского, вылетевшего в Хиросиму на французском самолете, налогоплательщики будут "очень довольны", заявил лидер... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T14:12
2023-05-20T14:12
2023-05-20T14:12
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владимир зеленский
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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Франция продолжает играть в такси Владимира Зеленского, вылетевшего в Хиросиму на французском самолете, налогоплательщики будут "очень довольны", заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в японский город Хиросима на самолете французского правительства для участия в саммите G7. "Подтверждение: Франция продолжает играть в такси Зеленского! …Французский налогоплательщик будет очень доволен!" - написал Филиппо в своем Twitter.
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в мире, франция, владимир зеленский, g7, украина
В мире, Франция, Владимир Зеленский, G7, Украина
Париж продолжает играть в такси Зеленского, считает французский политик
Политик Филиппо: Франция продолжает играть в такси Зеленского, предоставив ему самолет