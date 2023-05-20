https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873114868.html

Париж продолжает играть в такси Зеленского, считает французский политик

Париж продолжает играть в такси Зеленского, считает французский политик - РИА Новости, 20.05.2023

Париж продолжает играть в такси Зеленского, считает французский политик

Франция продолжает играть в такси Владимира Зеленского, вылетевшего в Хиросиму на французском самолете, налогоплательщики будут "очень довольны", заявил лидер... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T14:12

2023-05-20T14:12

2023-05-20T14:12

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франция

владимир зеленский

g7

украина

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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Франция продолжает играть в такси Владимира Зеленского, вылетевшего в Хиросиму на французском самолете, налогоплательщики будут "очень довольны", заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в японский город Хиросима на самолете французского правительства для участия в саммите G7. "Подтверждение: Франция продолжает играть в такси Зеленского! …Французский налогоплательщик будет очень доволен!" - написал Филиппо в своем Twitter.

https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873089296.html

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в мире, франция, владимир зеленский, g7, украина