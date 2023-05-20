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Париж продолжает играть в такси Зеленского, считает французский политик - РИА Новости, 20.05.2023
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14:12 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873114868.html
Париж продолжает играть в такси Зеленского, считает французский политик
Париж продолжает играть в такси Зеленского, считает французский политик - РИА Новости, 20.05.2023
Париж продолжает играть в такси Зеленского, считает французский политик
Франция продолжает играть в такси Владимира Зеленского, вылетевшего в Хиросиму на французском самолете, налогоплательщики будут "очень довольны", заявил лидер... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T14:12
2023-05-20T14:12
в мире
франция
владимир зеленский
g7
украина
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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Франция продолжает играть в такси Владимира Зеленского, вылетевшего в Хиросиму на французском самолете, налогоплательщики будут "очень довольны", заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в японский город Хиросима на самолете французского правительства для участия в саммите G7. "Подтверждение: Франция продолжает играть в такси Зеленского! …Французский налогоплательщик будет очень доволен!" - написал Филиппо в своем Twitter.
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в мире, франция, владимир зеленский, g7, украина
В мире, Франция, Владимир Зеленский, G7, Украина
Париж продолжает играть в такси Зеленского, считает французский политик

Политик Филиппо: Франция продолжает играть в такси Зеленского, предоставив ему самолет

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Франция продолжает играть в такси Владимира Зеленского, вылетевшего в Хиросиму на французском самолете, налогоплательщики будут "очень довольны", заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в японский город Хиросима на самолете французского правительства для участия в саммите G7.
"Подтверждение: Франция продолжает играть в такси Зеленского! …Французский налогоплательщик будет очень доволен!" - написал Филиппо в своем Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
СМИ: Зеленский приготовил ловушку на саммите G7
Вчера, 11:06
 
В миреФранцияВладимир ЗеленскийG7Украина
 
 
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