https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873089296.html
СМИ: Зеленский приготовил ловушку на саммите G7
СМИ: Зеленский приготовил ловушку на саммите G7 - РИА Новости, 20.05.2023
СМИ: Зеленский приготовил ловушку на саммите G7
Саммит G7 в японской Хиросиме, куда прибыли представители государств, не входящих в "Большую семерку", в том числе украинский президент Владимир Зеленский, по... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:06
2023-05-20T11:06
2023-05-20T19:33
в мире
хиросима (префектура)
бразилия
украина
владимир зеленский
g7
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Саммит G7 в японской Хиросиме, куда прибыли представители государств, не входящих в "Большую семерку", в том числе украинский президент Владимир Зеленский, по мнению Бразилии, может оказаться "ловушкой", сообщило агентство Bloomberg.Зеленский направил своему бразильскому коллеге Луле да Силве предложение встретиться на полях саммита "Большой семерки", однако ответа пока так и не получил. Бразильская сторона опасается навязывания со стороны Киева нежелательных действий."У Бразилии нет проблем с тем, чтобы встретиться с любым лидером, но это не должно быть навязано, сказал один чиновник, назвав импровизированное присутствие Зеленского потенциальной ловушкой для участников, не входящих в "Большую семерку", — передали журналисты.Владимир Зеленский в субботу прибыл на правительственном самолете Франции в аэропорт Хиросимы, где проходит саммит лидеров G7. Известно, что президент Украины примет участие в сессии саммита, посвященной Украине, которая пройдет утром 21 мая, а также проведет несколько двусторонних встреч.
https://ria.ru/20230520/ukraina-1873083535.html
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873083365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хиросима (префектура), бразилия, украина, владимир зеленский, g7
В мире, Хиросима (префектура), Бразилия, Украина, Владимир Зеленский, G7
СМИ: Зеленский приготовил ловушку на саммите G7
Bloomberg: Бразилия видит в приезде Зеленского на саммит G7 ловушку для других лидеров