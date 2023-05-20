https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873089296.html

СМИ: Зеленский приготовил ловушку на саммите G7

СМИ: Зеленский приготовил ловушку на саммите G7 - РИА Новости, 20.05.2023

СМИ: Зеленский приготовил ловушку на саммите G7

Саммит G7 в японской Хиросиме, куда прибыли представители государств, не входящих в "Большую семерку", в том числе украинский президент Владимир Зеленский, по... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:06

2023-05-20T11:06

2023-05-20T19:33

в мире

хиросима (префектура)

бразилия

украина

владимир зеленский

g7

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Саммит G7 в японской Хиросиме, куда прибыли представители государств, не входящих в "Большую семерку", в том числе украинский президент Владимир Зеленский, по мнению Бразилии, может оказаться "ловушкой", сообщило агентство Bloomberg.Зеленский направил своему бразильскому коллеге Луле да Силве предложение встретиться на полях саммита "Большой семерки", однако ответа пока так и не получил. Бразильская сторона опасается навязывания со стороны Киева нежелательных действий."У Бразилии нет проблем с тем, чтобы встретиться с любым лидером, но это не должно быть навязано, сказал один чиновник, назвав импровизированное присутствие Зеленского потенциальной ловушкой для участников, не входящих в "Большую семерку", — передали журналисты.Владимир Зеленский в субботу прибыл на правительственном самолете Франции в аэропорт Хиросимы, где проходит саммит лидеров G7. Известно, что президент Украины примет участие в сессии саммита, посвященной Украине, которая пройдет утром 21 мая, а также проведет несколько двусторонних встреч.

https://ria.ru/20230520/ukraina-1873083535.html

https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873083365.html

хиросима (префектура)

бразилия

украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, хиросима (префектура), бразилия, украина, владимир зеленский, g7