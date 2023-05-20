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"Настоящий позор": в США разнесли "коварный" план Зеленского против России - РИА Новости, 20.05.2023
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10:04 20.05.2023 (обновлено: 10:11 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873083365.html
"Настоящий позор": в США разнесли "коварный" план Зеленского против России
"Настоящий позор": в США разнесли "коварный" план Зеленского против России - РИА Новости, 20.05.2023
"Настоящий позор": в США разнесли "коварный" план Зеленского против России
"Мирный план" президента Украины Владимира Зеленского невозможно осуществить, так как он не приведет к разрешению конфликта с Россией, заявил порталу Mysl... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:04
2023-05-20T10:11
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
нато
совет безопасности оон
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Мирный план" президента Украины Владимира Зеленского невозможно осуществить, так как он не приведет к разрешению конфликта с Россией, заявил порталу Mysl Polska американский экономист Джеффри Сакс.Эксперт посетовал, что на самом деле полезные инициативы остаются без внимания как в Киеве, так и на Западе.По его мнению, существует шесть принципов, согласно которым необходимо сформировать план урегулирования: отказ НАТО от Украины, нейтралитет Киева, гарантии Совбеза ООН и других стран поддержать мирное соглашение, ограничение поставок для ВСУ странами НАТО, четкий график вступления Украины в ЕС в строго нейтральном статусе по принципу Австрии, а также отказ Евросоюза от любых санкций против России и восстановление взаимной торговли."Сейчас мы, конечно, даже не близки к такому соглашению, но достичь его возможно. Такой план послужит интересам Брюсселя, Москвы и Киева. Ясно также, что такое мирное соглашение не может быть достигнуто в одночасье, а достигается шаг за шагом после длительных переговоров", — считает Сакс.В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии заявила, что Россия и Украина не должны иметь равные позиции на мирных переговорах
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, нато, совет безопасности оон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Совет Безопасности ООН, Вооруженные силы Украины
"Настоящий позор": в США разнесли "коварный" план Зеленского против России

Американский экономист Сакс назвал мирный план Зеленского позорным

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Мирный план" президента Украины Владимира Зеленского невозможно осуществить, так как он не приведет к разрешению конфликта с Россией, заявил порталу Mysl Polska американский экономист Джеффри Сакс.
Эксперт посетовал, что на самом деле полезные инициативы остаются без внимания как в Киеве, так и на Западе.
«
"Мирный план Зеленского — ненастоящий. По сути, это способ поражения России. Он служит лишь пропагандистским целям, к большому сожалению. Украина, безусловно, сейчас оказывается главным проигравшим. Поэтому киевский режим должен первым добиваться заключения мирного соглашения путем переговоров", — заметил Сакс.
По его мнению, существует шесть принципов, согласно которым необходимо сформировать план урегулирования: отказ НАТО от Украины, нейтралитет Киева, гарантии Совбеза ООН и других стран поддержать мирное соглашение, ограничение поставок для ВСУ странами НАТО, четкий график вступления Украины в ЕС в строго нейтральном статусе по принципу Австрии, а также отказ Евросоюза от любых санкций против России и восстановление взаимной торговли.
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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"Сейчас мы, конечно, даже не близки к такому соглашению, но достичь его возможно. Такой план послужит интересам Брюсселя, Москвы и Киева. Ясно также, что такое мирное соглашение не может быть достигнуто в одночасье, а достигается шаг за шагом после длительных переговоров", — считает Сакс.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии заявила, что Россия и Украина не должны иметь равные позиции на мирных переговорах
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

Старший летчик укладывает на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
1 из 8
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
2 из 8
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
3 из 8
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
4 из 8
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
5 из 8
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
6 из 8
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
7 из 8
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
8 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
1 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
2 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
3 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
4 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
5 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
6 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
7 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
8 из 8
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенНАТОСовет Безопасности ООНВооруженные силы Украины
 
 
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