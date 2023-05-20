https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873083365.html

"Настоящий позор": в США разнесли "коварный" план Зеленского против России

"Настоящий позор": в США разнесли "коварный" план Зеленского против России - РИА Новости, 20.05.2023

"Настоящий позор": в США разнесли "коварный" план Зеленского против России

"Мирный план" президента Украины Владимира Зеленского невозможно осуществить, так как он не приведет к разрешению конфликта с Россией, заявил порталу Mysl... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:04

2023-05-20T10:04

2023-05-20T10:11

в мире

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владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

нато

совет безопасности оон

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Мирный план" президента Украины Владимира Зеленского невозможно осуществить, так как он не приведет к разрешению конфликта с Россией, заявил порталу Mysl Polska американский экономист Джеффри Сакс.Эксперт посетовал, что на самом деле полезные инициативы остаются без внимания как в Киеве, так и на Западе.По его мнению, существует шесть принципов, согласно которым необходимо сформировать план урегулирования: отказ НАТО от Украины, нейтралитет Киева, гарантии Совбеза ООН и других стран поддержать мирное соглашение, ограничение поставок для ВСУ странами НАТО, четкий график вступления Украины в ЕС в строго нейтральном статусе по принципу Австрии, а также отказ Евросоюза от любых санкций против России и восстановление взаимной торговли."Сейчас мы, конечно, даже не близки к такому соглашению, но достичь его возможно. Такой план послужит интересам Брюсселя, Москвы и Киева. Ясно также, что такое мирное соглашение не может быть достигнуто в одночасье, а достигается шаг за шагом после длительных переговоров", — считает Сакс.В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии заявила, что Россия и Украина не должны иметь равные позиции на мирных переговорах

https://ria.ru/20230520/initsiativa-1873079823.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, нато, совет безопасности оон, вооруженные силы украины