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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 20.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прозвучали в украинском Днепропетровске, сообщило украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T22:52

2023-05-20T22:52

2023-05-20T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

днепропетровская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взрывы прозвучали в украинском Днепропетровске, сообщило украинское интернет-издание "Страна". На данный момент в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

днепропетровская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровск, днепропетровская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины