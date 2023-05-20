Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Житомирской областях - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:11 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/vzryvy-1873058664.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Житомирской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Житомирской областях - РИА Новости, 20.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Житомирской областях
Взрывы слышны в Черниговской и Житомирской областях Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T01:11
2023-05-20T01:11
специальная военная операция на украине
украина
житомирская область
черниговская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взрывы слышны в Черниговской и Житомирской областях Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". "Взрывы также слышали в Черниговской и Житомирской областях", - пишет издание в своем телеграм-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 0.25 мск, а в Житомирской в 0.59 мск.
https://ria.ru/20230520/mariupol-1873056433.html
украина
житомирская область
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, житомирская область, черниговская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Житомирская область, Черниговская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Житомирской областях

"Страна.ua": в Черниговской и Житомирской областях прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взрывы слышны в Черниговской и Житомирской областях Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Взрывы также слышали в Черниговской и Житомирской областях", - пишет издание в своем телеграм-канале.
Свет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Украинские войска вечером обстреляли Мариуполь
00:30
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 0.25 мск, а в Житомирской в 0.59 мск.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЖитомирская областьЧерниговская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала