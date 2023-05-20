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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Житомирской областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Житомирской областях - РИА Новости, 20.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Житомирской областях

Взрывы слышны в Черниговской и Житомирской областях Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T01:11

2023-05-20T01:11

2023-05-20T01:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взрывы слышны в Черниговской и Житомирской областях Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". "Взрывы также слышали в Черниговской и Житомирской областях", - пишет издание в своем телеграм-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 0.25 мск, а в Житомирской в 0.59 мск.

https://ria.ru/20230520/mariupol-1873056433.html

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житомирская область

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украина, житомирская область, черниговская область, в мире