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ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года приблизился к рекорду - РИА Новости, 20.05.2023
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08:19 20.05.2023 (обновлено: 10:16 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/vvp-1873074388.html
ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года приблизился к рекорду
ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года приблизился к рекорду - РИА Новости, 20.05.2023
ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года приблизился к рекорду
ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил 15 тысяч долларов, приблизившись к рекордным уровням 2013 года, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T08:19
2023-05-20T10:16
экономика
россия
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил 15 тысяч долларов, приблизившись к рекордным уровням 2013 года, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда. Согласно данным, ВВП на душу населения по итогам прошлого года составил 15,44 тысячи долларов, увеличившись за год на 22,3%, или 2,82 тысячи долларов. Это стало максимальным уровнем с 2013 года, когда показатель составлял рекордные 15,93 тысячи долларов. Среди 100 исследуемых стран в 74 государствах ВВП на душу населения в прошлом году увеличивался. Сильнее всего показатель вырос в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%), Кувейте (32,7%) и на Сейшельских островах (31%). Еще в 25 странах показатель снижался, при этом 19 из этих стран находятся в Европе. Наиболее значимое падение ВВП на душу населения в мире произошло в Японии (-15,2%), Швеции (-8,6%) и Корее (-7,9%). В топ-10 также входят Венгрия, Франция, Чили, Финляндия, Люксембург, Германия и Италия. Ранее РИА Новости со ссылкой на национальные статслужбы сообщало, что Россия по итогам прошлого года вернулась в топ-10 экономик мира. Это произошло впервые за восемь лет.
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экономика, россия
Экономика, Россия
ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года приблизился к рекорду

ВВП на душу населения в России в 2022 году превысил 15 тысяч долларов, подойдя к рекорду

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабочий в сборочном цехе завода
Рабочий в сборочном цехе завода - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рабочий в сборочном цехе завода. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил 15 тысяч долларов, приблизившись к рекордным уровням 2013 года, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда.
Согласно данным, ВВП на душу населения по итогам прошлого года составил 15,44 тысячи долларов, увеличившись за год на 22,3%, или 2,82 тысячи долларов. Это стало максимальным уровнем с 2013 года, когда показатель составлял рекордные 15,93 тысячи долларов.
Среди 100 исследуемых стран в 74 государствах ВВП на душу населения в прошлом году увеличивался. Сильнее всего показатель вырос в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%), Кувейте (32,7%) и на Сейшельских островах (31%).
Еще в 25 странах показатель снижался, при этом 19 из этих стран находятся в Европе. Наиболее значимое падение ВВП на душу населения в мире произошло в Японии (-15,2%), Швеции (-8,6%) и Корее (-7,9%). В топ-10 также входят Венгрия, Франция, Чили, Финляндия, Люксембург, Германия и Италия.
Ранее РИА Новости со ссылкой на национальные статслужбы сообщало, что Россия по итогам прошлого года вернулась в топ-10 экономик мира. Это произошло впервые за восемь лет.
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