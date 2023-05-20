https://ria.ru/20230520/vvp-1873074388.html

ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года приблизился к рекорду

ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года приблизился к рекорду - РИА Новости, 20.05.2023

ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года приблизился к рекорду

ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил 15 тысяч долларов, приблизившись к рекордным уровням 2013 года, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T08:19

2023-05-20T08:19

2023-05-20T10:16

экономика

россия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил 15 тысяч долларов, приблизившись к рекордным уровням 2013 года, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда. Согласно данным, ВВП на душу населения по итогам прошлого года составил 15,44 тысячи долларов, увеличившись за год на 22,3%, или 2,82 тысячи долларов. Это стало максимальным уровнем с 2013 года, когда показатель составлял рекордные 15,93 тысячи долларов. Среди 100 исследуемых стран в 74 государствах ВВП на душу населения в прошлом году увеличивался. Сильнее всего показатель вырос в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%), Кувейте (32,7%) и на Сейшельских островах (31%). Еще в 25 странах показатель снижался, при этом 19 из этих стран находятся в Европе. Наиболее значимое падение ВВП на душу населения в мире произошло в Японии (-15,2%), Швеции (-8,6%) и Корее (-7,9%). В топ-10 также входят Венгрия, Франция, Чили, Финляндия, Люксембург, Германия и Италия. Ранее РИА Новости со ссылкой на национальные статслужбы сообщало, что Россия по итогам прошлого года вернулась в топ-10 экономик мира. Это произошло впервые за восемь лет.

https://ria.ru/20230515/vvp-1871777858.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия