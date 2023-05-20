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Байден в воскресенье проведет встречу с Зеленским в Хиросиме
Байден в воскресенье проведет встречу с Зеленским в Хиросиме - РИА Новости, 20.05.2023
Байден в воскресенье проведет встречу с Зеленским в Хиросиме
Президент США Джо Байден в воскресенье проведет в Хиросиме двухстороннюю встречу с Владимиром Зеленским, следует из рабочего графика американского лидера на... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T18:53
2023-05-20T18:53
2023-05-20T19:31
в мире
хиросима (префектура)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресенье проведет в Хиросиме двухстороннюю встречу с Владимиром Зеленским, следует из рабочего графика американского лидера на предстоящий день, который опубликовал Белый дом.Встреча Байдена и Зеленского запланирована в 14.15 по местному времени (8.15 мск – ред.). Ей будут предшествовать рабочие сессии в рамках саммита лидеров стран G7, который проходит в эти дни в Хиросиме, а также трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи.Подробности предстоящих контактов президентов США и Украины не приводятся. Спустя несколько часов после их встречи у Байдена запланирована пресс-конференция, по завершении которой хозяин Белого дома намерен вылететь обратно в США. Его прибытие в Вашингтон ожидается поздно вечером того же дня, свидетельствует расписание.
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872844898.html
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в мире, хиросима (префектура), джо байден, владимир зеленский, япония, сша, украина, g7
В мире, Хиросима (префектура), Джо Байден, Владимир Зеленский, Япония, США, Украина, G7
Байден в воскресенье проведет встречу с Зеленским в Хиросиме
Байден и Зеленский проведут встречу в Хиросиме