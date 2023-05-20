https://ria.ru/20230520/vstrecha-1873150872.html

Байден в воскресенье проведет встречу с Зеленским в Хиросиме

Байден в воскресенье проведет встречу с Зеленским в Хиросиме - РИА Новости, 20.05.2023

Байден в воскресенье проведет встречу с Зеленским в Хиросиме

Президент США Джо Байден в воскресенье проведет в Хиросиме двухстороннюю встречу с Владимиром Зеленским, следует из рабочего графика американского лидера на... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T18:53

2023-05-20T18:53

2023-05-20T19:31

в мире

хиросима (префектура)

джо байден

владимир зеленский

япония

сша

украина

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853151289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb766bb29927cb6ffaec7866b1a62b33.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресенье проведет в Хиросиме двухстороннюю встречу с Владимиром Зеленским, следует из рабочего графика американского лидера на предстоящий день, который опубликовал Белый дом.Встреча Байдена и Зеленского запланирована в 14.15 по местному времени (8.15 мск – ред.). Ей будут предшествовать рабочие сессии в рамках саммита лидеров стран G7, который проходит в эти дни в Хиросиме, а также трехсторонняя встреча лидеров США, Японии и Южной Кореи.Подробности предстоящих контактов президентов США и Украины не приводятся. Спустя несколько часов после их встречи у Байдена запланирована пресс-конференция, по завершении которой хозяин Белого дома намерен вылететь обратно в США. Его прибытие в Вашингтон ожидается поздно вечером того же дня, свидетельствует расписание.

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872844898.html

хиросима (префектура)

япония

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хиросима (префектура), джо байден, владимир зеленский, япония, сша, украина, g7