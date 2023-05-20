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G7 выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов - РИА Новости, 20.05.2023
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10:20 20.05.2023 (обновлено: 10:24 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/uregulirovanie-1873084767.html
G7 выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов
G7 выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов - РИА Новости, 20.05.2023
G7 выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов
Лидеры стран G7 в итоговом заявлении объявили о намерение в текущем году выделить не менее 21 миллиарда долларов на разрешение гуманитарных кризисов. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:20
2023-05-20T10:24
в мире
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в итоговом заявлении объявили о намерение в текущем году выделить не менее 21 миллиарда долларов на разрешение гуманитарных кризисов."Мы отметили важность совместной работы над вопросами в сфере развития... мира и безопасности. Мы намерены работать над разрешением небывалого числа гуманитарных кризисов с нацеленностью на женщин, девочек и других, которые находятся в уязвимом положении", - отмечается в документе.Для этих целей лидеры заявили, что намерены "выделить более 21 миллиарда долларов в общей сложности в течение этого года для противостояния ухудшающимся гуманитарным кризисам, в том числе, срочного продовольственного кризиса".
https://ria.ru/20230520/podbezopasnost-1873083838.html
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в мире, g7
В мире, G7
G7 выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов

G7 в 2023 году выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в итоговом заявлении объявили о намерение в текущем году выделить не менее 21 миллиарда долларов на разрешение гуманитарных кризисов.
"Мы отметили важность совместной работы над вопросами в сфере развития... мира и безопасности. Мы намерены работать над разрешением небывалого числа гуманитарных кризисов с нацеленностью на женщин, девочек и других, которые находятся в уязвимом положении", - отмечается в документе.
Для этих целей лидеры заявили, что намерены "выделить более 21 миллиарда долларов в общей сложности в течение этого года для противостояния ухудшающимся гуманитарным кризисам, в том числе, срочного продовольственного кризиса".
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Лидеры G7 планируют запустить инициативу по продовольственной безопасности
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