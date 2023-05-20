https://ria.ru/20230520/uregulirovanie-1873084767.html

G7 выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов

G7 выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов - РИА Новости, 20.05.2023

G7 выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов

Лидеры стран G7 в итоговом заявлении объявили о намерение в текущем году выделить не менее 21 миллиарда долларов на разрешение гуманитарных кризисов. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:20

2023-05-20T10:20

2023-05-20T10:24

в мире

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в итоговом заявлении объявили о намерение в текущем году выделить не менее 21 миллиарда долларов на разрешение гуманитарных кризисов."Мы отметили важность совместной работы над вопросами в сфере развития... мира и безопасности. Мы намерены работать над разрешением небывалого числа гуманитарных кризисов с нацеленностью на женщин, девочек и других, которые находятся в уязвимом положении", - отмечается в документе.Для этих целей лидеры заявили, что намерены "выделить более 21 миллиарда долларов в общей сложности в течение этого года для противостояния ухудшающимся гуманитарным кризисам, в том числе, срочного продовольственного кризиса".

https://ria.ru/20230520/podbezopasnost-1873083838.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, g7