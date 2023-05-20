https://ria.ru/20230520/uregulirovanie-1873084767.html
G7 выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов
G7 выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов - РИА Новости, 20.05.2023
G7 выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов
Лидеры стран G7 в итоговом заявлении объявили о намерение в текущем году выделить не менее 21 миллиарда долларов на разрешение гуманитарных кризисов. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:20
2023-05-20T10:20
2023-05-20T10:24
в мире
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в итоговом заявлении объявили о намерение в текущем году выделить не менее 21 миллиарда долларов на разрешение гуманитарных кризисов."Мы отметили важность совместной работы над вопросами в сфере развития... мира и безопасности. Мы намерены работать над разрешением небывалого числа гуманитарных кризисов с нацеленностью на женщин, девочек и других, которые находятся в уязвимом положении", - отмечается в документе.Для этих целей лидеры заявили, что намерены "выделить более 21 миллиарда долларов в общей сложности в течение этого года для противостояния ухудшающимся гуманитарным кризисам, в том числе, срочного продовольственного кризиса".
https://ria.ru/20230520/podbezopasnost-1873083838.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, g7
G7 выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов
G7 в 2023 году выделит 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости.
Лидеры стран G7 в итоговом заявлении
объявили о намерение в текущем году выделить не менее 21 миллиарда долларов на разрешение гуманитарных кризисов.
"Мы отметили важность совместной работы над вопросами в сфере развития... мира и безопасности. Мы намерены работать над разрешением небывалого числа гуманитарных кризисов с нацеленностью на женщин, девочек и других, которые находятся в уязвимом положении", - отмечается в документе.
Для этих целей лидеры заявили, что намерены "выделить более 21 миллиарда долларов в общей сложности в течение этого года для противостояния ухудшающимся гуманитарным кризисам, в том числе, срочного продовольственного кризиса".
Лидеры G7 планируют запустить инициативу по продовольственной безопасности