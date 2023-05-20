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"Жди капитуляции". В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России - РИА Новости, 20.05.2023
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20:04 20.05.2023 (обновлено: 20:50 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/ultimatum-1873159809.html
"Жди капитуляции". В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России
"Жди капитуляции". В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России - РИА Новости, 20.05.2023
"Жди капитуляции". В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России
США поставили президента Украины Владимира Зеленского перед выбором: либо начать контрнаступление в ближайшее время, либо сесть за стол переговоров с Россией... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T20:04
2023-05-20T20:50
политика
украина
россия
сша
владимир зеленский
нато
пентагон
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США поставили президента Украины Владимира Зеленского перед выбором: либо начать контрнаступление в ближайшее время, либо сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По мнению Макгрегора, если военные действия продолжатся, ситуация для Украины и НАТО будет стремительно ухудшаться из-за господствующего положения России в этом регионе.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о переходе Артемовска — ключевого оборонительного узла ВСУ в Донбассе — под контроль российских сил.
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политика, украина, россия, сша, владимир зеленский, нато, пентагон
Политика, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, НАТО, Пентагон
"Жди капитуляции". В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России

Полковник Макгрегор: США поставили Зеленскому ультиматум о переговорах с Россией

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США поставили президента Украины Владимира Зеленского перед выбором: либо начать контрнаступление в ближайшее время, либо сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«
"Несколько недель назад ему буквально сказали: иди в контратаку или согласись на переговоры об условиях капитуляции. Эта информация пришла из Белого дома, это фактически утечка", — поделился офицер.
По мнению Макгрегора, если военные действия продолжатся, ситуация для Украины и НАТО будет стремительно ухудшаться из-за господствующего положения России в этом регионе.
Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о переходе Артемовска — ключевого оборонительного узла ВСУ в Донбассе — под контроль российских сил.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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ПолитикаУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийНАТОПентагон
 
 
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