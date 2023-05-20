https://ria.ru/20230520/ultimatum-1873159809.html
"Жди капитуляции". В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России
"Жди капитуляции". В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России - РИА Новости, 20.05.2023
"Жди капитуляции". В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России
США поставили президента Украины Владимира Зеленского перед выбором: либо начать контрнаступление в ближайшее время, либо сесть за стол переговоров с Россией... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T20:04
2023-05-20T20:04
2023-05-20T20:50
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США поставили президента Украины Владимира Зеленского перед выбором: либо начать контрнаступление в ближайшее время, либо сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По мнению Макгрегора, если военные действия продолжатся, ситуация для Украины и НАТО будет стремительно ухудшаться из-за господствующего положения России в этом регионе.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о переходе Артемовска — ключевого оборонительного узла ВСУ в Донбассе — под контроль российских сил.
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политика, украина, россия, сша, владимир зеленский, нато, пентагон
Политика, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, НАТО, Пентагон
"Жди капитуляции". В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России
Полковник Макгрегор: США поставили Зеленскому ультиматум о переговорах с Россией