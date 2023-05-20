https://ria.ru/20230520/ultimatum-1873159809.html

"Жди капитуляции". В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России

"Жди капитуляции". В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России - РИА Новости, 20.05.2023

"Жди капитуляции". В США сообщили об ультиматуме Зеленскому по России

США поставили президента Украины Владимира Зеленского перед выбором: либо начать контрнаступление в ближайшее время, либо сесть за стол переговоров с Россией... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T20:04

2023-05-20T20:04

2023-05-20T20:50

политика

украина

россия

сша

владимир зеленский

нато

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США поставили президента Украины Владимира Зеленского перед выбором: либо начать контрнаступление в ближайшее время, либо сесть за стол переговоров с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По мнению Макгрегора, если военные действия продолжатся, ситуация для Украины и НАТО будет стремительно ухудшаться из-за господствующего положения России в этом регионе.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о переходе Артемовска — ключевого оборонительного узла ВСУ в Донбассе — под контроль российских сил.

https://ria.ru/20230520/samolety-1873135692.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, россия, сша, владимир зеленский, нато, пентагон