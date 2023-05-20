https://ria.ru/20230520/ukraina-1873176395.html
В МИД Украины боятся остаться без финансирования
В МИД Украины боятся остаться без финансирования - РИА Новости, 20.05.2023
В МИД Украины боятся остаться без финансирования
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что украинский МИД в октябре может остаться без финансирования. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T23:06
2023-05-20T23:06
2023-05-20T23:19
в мире
украина
африка
азия
андрей мельник
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что украинский МИД в октябре может остаться без финансирования. Также Мельник подчеркнул, что количество дипломатических учреждений должно быть расширено, в частности в Азии, Латинской Америке и Африке. В декабре 2022 года Владимир Зеленский анонсировал, что Украина откроет десять посольств в Африке.
https://ria.ru/20230516/byudzhet-1872040104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, африка, азия, андрей мельник, владимир зеленский
В мире, Украина, Африка, Азия, Андрей Мельник, Владимир Зеленский
В МИД Украины боятся остаться без финансирования
Замглавы МИД Украины Мельник: в октябре ведомство может остаться без финансирования