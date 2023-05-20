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В МИД Украины боятся остаться без финансирования - РИА Новости, 20.05.2023
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23:06 20.05.2023 (обновлено: 23:19 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/ukraina-1873176395.html
В МИД Украины боятся остаться без финансирования
В МИД Украины боятся остаться без финансирования - РИА Новости, 20.05.2023
В МИД Украины боятся остаться без финансирования
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что украинский МИД в октябре может остаться без финансирования. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T23:06
2023-05-20T23:19
в мире
украина
африка
азия
андрей мельник
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что украинский МИД в октябре может остаться без финансирования. Также Мельник подчеркнул, что количество дипломатических учреждений должно быть расширено, в частности в Азии, Латинской Америке и Африке. В декабре 2022 года Владимир Зеленский анонсировал, что Украина откроет десять посольств в Африке.
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в мире, украина, африка, азия, андрей мельник, владимир зеленский
В мире, Украина, Африка, Азия, Андрей Мельник, Владимир Зеленский
В МИД Украины боятся остаться без финансирования

Замглавы МИД Украины Мельник: в октябре ведомство может остаться без финансирования

© РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины
Министерство иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что украинский МИД в октябре может остаться без финансирования.
«
"У нас не хватает финансирования. Хочется верить, что правительство поддержит просьбу нашего министра увеличить финансирование министерства иностранных дел, которое недофинансировано практически на треть. Если это не будет сделано, то где-то в октябре МИД останется без финансирования. И я говорю про самые минимальные средства", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Также Мельник подчеркнул, что количество дипломатических учреждений должно быть расширено, в частности в Азии, Латинской Америке и Африке.
В декабре 2022 года Владимир Зеленский анонсировал, что Украина откроет десять посольств в Африке.
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В миреУкраинаАфрикаАзияАндрей МельникВладимир Зеленский
 
 
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