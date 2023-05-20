https://ria.ru/20230520/ukraina-1873176395.html

В МИД Украины боятся остаться без финансирования

В МИД Украины боятся остаться без финансирования - РИА Новости, 20.05.2023

В МИД Украины боятся остаться без финансирования

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что украинский МИД в октябре может остаться без финансирования. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T23:06

2023-05-20T23:06

2023-05-20T23:19

в мире

украина

африка

азия

андрей мельник

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что украинский МИД в октябре может остаться без финансирования. Также Мельник подчеркнул, что количество дипломатических учреждений должно быть расширено, в частности в Азии, Латинской Америке и Африке. В декабре 2022 года Владимир Зеленский анонсировал, что Украина откроет десять посольств в Африке.

https://ria.ru/20230516/byudzhet-1872040104.html

украина

африка

азия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, украина, африка, азия, андрей мельник, владимир зеленский