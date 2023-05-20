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В США назвали два крупных города, которые скоро отойдут к России - РИА Новости, 20.05.2023
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21:34 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/ukraina-1873167629.html
В США назвали два крупных города, которые скоро отойдут к России
В США назвали два крупных города, которые скоро отойдут к России - РИА Новости, 20.05.2023
В США назвали два крупных города, которые скоро отойдут к России
Харьков и Одесса войдут в состав России в результате ответного удара на контрнаступление ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T21:34
2023-05-20T21:34
политика
харьков
одесса
россия
вооруженные силы украины
евгений пригожин
пентагон
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Харьков и Одесса войдут в состав России в результате ответного удара на контрнаступление ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По его словам, новое наступление Вооруженных сил России, которое выведет эти города из-под власти Киева, практически неизбежно.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении россиянами Артемовска — ключевого оборонительного узла ВСУ в Донбассе.
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политика, харьков, одесса, россия, вооруженные силы украины, евгений пригожин, пентагон
Политика, Харьков, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины, Евгений Пригожин, Пентагон
В США назвали два крупных города, которые скоро отойдут к России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Харьков и Одесса отойдут к России после контрудара

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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Харьков и Одесса войдут в состав России в результате ответного удара на контрнаступление ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«

"Вероятность того, что украинцы истратили свои последние людские и военно-технические резервы, высока. Очень скоро украинцы мало что смогут предпринять в ответ на действия русских. Я думаю, что русские начнут действовать, они будут делать это обдуманно и осторожно, максимально используя свои высокоточные дальнобойные ракеты, а также, очевидно, в полной мере используя превосходство в воздухе. <…> Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы", — спрогнозировал военный.

По его словам, новое наступление Вооруженных сил России, которое выведет эти города из-под власти Киева, практически неизбежно.
Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении россиянами Артемовска — ключевого оборонительного узла ВСУ в Донбассе.
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ПолитикаХарьковОдессаРоссияВооруженные силы УкраиныЕвгений ПригожинПентагон
 
 
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