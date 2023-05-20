В США назвали два крупных города, которые скоро отойдут к России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Харьков и Одесса отойдут к России после контрудара
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Харьков и Одесса войдут в состав России в результате ответного удара на контрнаступление ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«
"Вероятность того, что украинцы истратили свои последние людские и военно-технические резервы, высока. Очень скоро украинцы мало что смогут предпринять в ответ на действия русских. Я думаю, что русские начнут действовать, они будут делать это обдуманно и осторожно, максимально используя свои высокоточные дальнобойные ракеты, а также, очевидно, в полной мере используя превосходство в воздухе. <…> Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы", — спрогнозировал военный.
По его словам, новое наступление Вооруженных сил России, которое выведет эти города из-под власти Киева, практически неизбежно.
Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении россиянами Артемовска — ключевого оборонительного узла ВСУ в Донбассе.