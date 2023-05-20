https://ria.ru/20230520/ukraina-1873167629.html

В США назвали два крупных города, которые скоро отойдут к России

В США назвали два крупных города, которые скоро отойдут к России - РИА Новости, 20.05.2023

В США назвали два крупных города, которые скоро отойдут к России

Харьков и Одесса войдут в состав России в результате ответного удара на контрнаступление ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T21:34

2023-05-20T21:34

2023-05-20T21:34

политика

харьков

одесса

россия

вооруженные силы украины

евгений пригожин

пентагон

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Харьков и Одесса войдут в состав России в результате ответного удара на контрнаступление ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По его словам, новое наступление Вооруженных сил России, которое выведет эти города из-под власти Киева, практически неизбежно.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении россиянами Артемовска — ключевого оборонительного узла ВСУ в Донбассе.

https://ria.ru/20230520/ultimatum-1873159809.html

харьков

одесса

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политика, харьков, одесса, россия, вооруженные силы украины, евгений пригожин, пентагон