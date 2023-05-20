https://ria.ru/20230520/ukraina-1873095135.html

СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота

СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота - РИА Новости, 20.05.2023

СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение командиру 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота ВМФ России... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:07

2023-05-20T12:07

2023-05-20T15:43

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение командиру 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота ВМФ России генерал-лейтенанту Андрею Рузинскому. "Он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. В СБУ утверждают, что Рузинскому также подчинялась военная комендатура в городе Балаклея, руководителю которой ведомство недавно предъявило подозрение. Отмечается, что на основании собранных доказательств следователи сообщили генерал-лейтенанту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "Ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Санкция статьи подразумевает лишение свободы до 15 лет. В ведомстве добавили, что "продолжают комплексные мероприятия для привлечения подозреваемого к ответственности".Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, но ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20230511/verbovka-1870985514.html

https://ria.ru/20230508/mashkov-1870462965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, балаклея, служба безопасности украины, в мире