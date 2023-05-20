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СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота - РИА Новости, 20.05.2023
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12:07 20.05.2023 (обновлено: 15:43 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/ukraina-1873095135.html
СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота
СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота - РИА Новости, 20.05.2023
СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение командиру 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота ВМФ России... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:07
2023-05-20T15:43
россия
украина
балаклея
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение командиру 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота ВМФ России генерал-лейтенанту Андрею Рузинскому. "Он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. В СБУ утверждают, что Рузинскому также подчинялась военная комендатура в городе Балаклея, руководителю которой ведомство недавно предъявило подозрение. Отмечается, что на основании собранных доказательств следователи сообщили генерал-лейтенанту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "Ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Санкция статьи подразумевает лишение свободы до 15 лет. В ведомстве добавили, что "продолжают комплексные мероприятия для привлечения подозреваемого к ответственности".Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, но ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20230511/verbovka-1870985514.html
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россия, украина, балаклея, служба безопасности украины, в мире
Россия, Украина, Балаклея, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота

СБУ начала заочное производство против генерал-лейтенанта Балтийского флота ВМФ России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение командиру 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота ВМФ России генерал-лейтенанту Андрею Рузинскому.
"Он отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на "прорыв" государственной границы Украины для захвата Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
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В СБУ утверждают, что Рузинскому также подчинялась военная комендатура в городе Балаклея, руководителю которой ведомство недавно предъявило подозрение.
Отмечается, что на основании собранных доказательств следователи сообщили генерал-лейтенанту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "Ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Санкция статьи подразумевает лишение свободы до 15 лет. В ведомстве добавили, что "продолжают комплексные мероприятия для привлечения подозреваемого к ответственности".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, но ни к каким последствиям это не привело.
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