https://ria.ru/20230520/tsukerberg-1873178668.html

Bloomberg: Марк Цукерберг рекордно разбогател за несколько месяцев

Bloomberg: Марк Цукерберг рекордно разбогател за несколько месяцев - РИА Новости, 20.05.2023

Bloomberg: Марк Цукерберг рекордно разбогател за несколько месяцев

Глава американской компании Meta Platforms* Марк Цукерберг за несколько месяцев увеличил свое состояние на рекордные 44,3 миллиарда долларов, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T23:50

2023-05-20T23:50

2023-05-20T23:50

в мире

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава американской компании Meta Platforms* Марк Цукерберг за несколько месяцев увеличил свое состояние на рекордные 44,3 миллиарда долларов, сообщил Bloomberg.Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, стоимость активов предпринимателя оценивается в 89,9 миллиарда долларов (12-е место). При этом Цукерберг занимает первое место среди самых богатых людей планеты по росту состояния с начала 2023 года.По информации агентства, медиамагнат сделал ставку на метавселенную — виртуальное пространство, где пользователи могут взаимодействовать с цифровыми предметами и друг с другом благодаря технологии дополненной реальности. Цукерберг потратил много средств, чтобы доминировать в этом сегменте. В определенный момент он даже обеднел более чем на 100 миллиардов долларов, хотя всего несколько лет назад был третьим в рейтинге наиболее состоятельных людей планеты.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://rsport.ria.ru/20230507/tsukerberg-1870358800.html

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, марк цукерберг, facebook, сша