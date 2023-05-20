Bloomberg: Марк Цукерберг рекордно разбогател за несколько месяцев
Bloomberg: состояние Марка Цукерберга в 2023 году выросло на 44,3 миллиарда долларов
© AP Photo / Invision/Peter Barreras Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан
© AP Photo / Invision/Peter Barreras
Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава американской компании Meta Platforms* Марк Цукерберг за несколько месяцев увеличил свое состояние на рекордные 44,3 миллиарда долларов, сообщил Bloomberg.
Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, стоимость активов предпринимателя оценивается в 89,9 миллиарда долларов (12-е место). При этом Цукерберг занимает первое место среди самых богатых людей планеты по росту состояния с начала 2023 года.
По информации агентства, медиамагнат сделал ставку на метавселенную — виртуальное пространство, где пользователи могут взаимодействовать с цифровыми предметами и друг с другом благодаря технологии дополненной реальности. Цукерберг потратил много средств, чтобы доминировать в этом сегменте. В определенный момент он даже обеднел более чем на 100 миллиардов долларов, хотя всего несколько лет назад был третьим в рейтинге наиболее состоятельных людей планеты.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.