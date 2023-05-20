https://ria.ru/20230520/trevoga-1873109801.html
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.05.2023
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T13:16
2023-05-20T13:16
2023-05-20T13:16
специальная военная операция на украине
украина
в мире
днепропетровская область
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в регионах прозвучал одновременно в 12.55 (совпадает с мск). Воздушная тревога также была объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
украина
днепропетровская область
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, днепропетровская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Днепропетровская область, Харьковская область
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу