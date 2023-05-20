https://ria.ru/20230520/trevoga-1873057189.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.05.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T00:49

2023-05-20T00:49

2023-05-20T00:49

специальная военная операция на украине

киев

украина

черниговская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации. Кроме того, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога также объявлена в Киевской и Черниговской областях страны. Ранее в субботу тревога уже звучала в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, но позже её отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230520/mariupol-1873056433.html

киев

украина

черниговская область

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киев, украина, черниговская область, вооруженные силы рф