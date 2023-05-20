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Российские "Торнадо-Г" сорвали ротацию украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 20.05.2023 (обновлено: 08:55 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/tornado-g-1873065208.html
Российские "Торнадо-Г" сорвали ротацию украинских войск в ЛНР
Российские "Торнадо-Г" сорвали ротацию украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 20.05.2023
Российские "Торнадо-Г" сорвали ротацию украинских войск в ЛНР
Боевые расчеты РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО сорвали попытку украинских войск провести ротацию личного состава в ЛНР, рассказал РИА... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T03:43
2023-05-20T08:55
специальная военная операция на украине
западный военный округ (зво)
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Боевые расчеты РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО сорвали попытку украинских войск провести ротацию личного состава в ЛНР, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Обь". "Находясь на боевом дежурстве, получили две цели. Выдвинулись в район огневых позиций, быстро навелись, отработали, вернулись в район ожидания наших машин. Одна цель была скопление противника, у них там шла ротация, а вторая цель - по опорному пункту", - сказал командир. По его словам, две боевые машины одновременно поразили две цели, потратив по десять реактивных снарядов на каждую. "Противник в этом направлении ведет себя дерзко. Бывает, что на одну цель выезжаем и по две боевые машины, . и по два раза. Такое чувство, как будто там салом намазано. Противник видит, что это место уже пристреляно, но все равно пытается провести ротацию, но у него это не получается, так как своевременно поражаем", - добавил военный.
https://ria.ru/20230517/udar-1872423543.html
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Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" сорвали попытку украинских войск провести ротацию личного состава
Боевые расчеты РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО сорвали попытку украинских войск провести ротацию личного состава в ЛНР, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Обь"
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западный военный округ (зво), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Западный военный округ (ЗВО), Луганская Народная Республика
Российские "Торнадо-Г" сорвали ротацию украинских войск в ЛНР

Российские расчеты РСЗО "Торнадо-Г" сорвали попытку украинских сил провести ротацию в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Боевые расчеты РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО сорвали попытку украинских войск провести ротацию личного состава в ЛНР, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Обь".
"Находясь на боевом дежурстве, получили две цели. Выдвинулись в район огневых позиций, быстро навелись, отработали, вернулись в район ожидания наших машин. Одна цель была скопление противника, у них там шла ротация, а вторая цель - по опорному пункту", - сказал командир.
По его словам, две боевые машины одновременно поразили две цели, потратив по десять реактивных снарядов на каждую.
"Противник в этом направлении ведет себя дерзко. Бывает, что на одну цель выезжаем и по две боевые машины, . и по два раза. Такое чувство, как будто там салом намазано. Противник видит, что это место уже пристреляно, но все равно пытается провести ротацию, но у него это не получается, так как своевременно поражаем", - добавил военный.
Российский военнослужащий в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗападный военный округ (ЗВО)Луганская Народная Республика
 
 
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