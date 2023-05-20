https://ria.ru/20230520/tokaev-1873076817.html

Глава Казахстана встретится с премьером Италии и президентом Сингапура

Глава Казахстана встретится с премьером Италии и президентом Сингапура - РИА Новости, 20.05.2023

Глава Казахстана встретится с премьером Италии и президентом Сингапура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 мая в Астане встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Сингапура Халимой Якоб, сообщила... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T08:55

2023-05-20T08:55

2023-05-20T08:55

в мире

казахстан

италия

сингапур (город)

халима якоб

джорджа мелони

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 мая в Астане встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Сингапура Халимой Якоб, сообщила пресс-служба главы республики. "Двадцать второго мая президент проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно пресс-релизу, в этот же день состоятся переговоры главы государства с президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит Казахстан с государственным визитом. "В ходе встречи планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20230517/kitay-1872448358.html

https://ria.ru/20230520/tokaev-1873076645.html

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сингапур (город)

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Дарья Буймова

в мире, казахстан, италия, сингапур (город), халима якоб, джорджа мелони, касым-жомарт токаев