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Глава Казахстана встретится с премьером Италии и президентом Сингапура - РИА Новости, 20.05.2023
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08:55 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/tokaev-1873076817.html
Глава Казахстана встретится с премьером Италии и президентом Сингапура
Глава Казахстана встретится с премьером Италии и президентом Сингапура - РИА Новости, 20.05.2023
Глава Казахстана встретится с премьером Италии и президентом Сингапура
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 мая в Астане встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Сингапура Халимой Якоб, сообщила... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T08:55
2023-05-20T08:55
в мире
казахстан
италия
сингапур (город)
халима якоб
джорджа мелони
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 мая в Астане встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Сингапура Халимой Якоб, сообщила пресс-служба главы республики. "Двадцать второго мая президент проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно пресс-релизу, в этот же день состоятся переговоры главы государства с президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит Казахстан с государственным визитом. "В ходе встречи планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20230517/kitay-1872448358.html
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в мире, казахстан, италия, сингапур (город), халима якоб, джорджа мелони, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Италия, Сингапур (город), Халима Якоб, Джорджа Мелони, Касым-Жомарт Токаев
Глава Казахстана встретится с премьером Италии и президентом Сингапура

Глава Казахстана Токаев встретится в Астане с премьером Италии и президентом Сингапура

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 мая в Астане встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Сингапура Халимой Якоб, сообщила пресс-служба главы республики.
"Двадцать второго мая президент проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Согласно пресс-релизу, в этот же день состоятся переговоры главы государства с президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит Казахстан с государственным визитом.
"В ходе встречи планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - сообщила пресс-служба.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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В миреКазахстанИталияСингапур (город)Халима ЯкобДжорджа МелониКасым-Жомарт Токаев
 
 
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