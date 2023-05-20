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Страны G7 призвали к мирному решению тайваньского вопроса - РИА Новости, 20.05.2023
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10:44 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/tayvan-1873087819.html
Страны G7 призвали к мирному решению тайваньского вопроса
Страны G7 призвали к мирному решению тайваньского вопроса - РИА Новости, 20.05.2023
Страны G7 призвали к мирному решению тайваньского вопроса
Страны G7 придерживаются своих базовых позиций по Тайваню, включая политику одного Китая, призывают к мирному решению, говорится в коммюнике "большой семерки". РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:44
2023-05-20T10:44
в мире
тайвань
китай
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 придерживаются своих базовых позиций по Тайваню, включая политику одного Китая, призывают к мирному решению, говорится в коммюнике "большой семерки". "Мы подтверждаем важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива как необходимых условий безопасности и процветания международного сообщества. Нет никаких изменений в основных позициях членов G7 по Тайваню, включая заявленную политику "одного Китая". Мы призываем к мирному разрешению проблем по две стороны пролива", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230520/tayvan-1873068111.html
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в мире, тайвань, китай, g7
В мире, Тайвань, Китай, G7
Страны G7 призвали к мирному решению тайваньского вопроса

Страны G7 в итоговом коммюнике призвали к мирному решению тайваньского вопроса

© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 придерживаются своих базовых позиций по Тайваню, включая политику одного Китая, призывают к мирному решению, говорится в коммюнике "большой семерки".
"Мы подтверждаем важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива как необходимых условий безопасности и процветания международного сообщества. Нет никаких изменений в основных позициях членов G7 по Тайваню, включая заявленную политику "одного Китая". Мы призываем к мирному разрешению проблем по две стороны пролива", - говорится в документе.
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