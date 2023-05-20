https://ria.ru/20230520/tayvan-1873087819.html
Страны G7 призвали к мирному решению тайваньского вопроса
Страны G7 призвали к мирному решению тайваньского вопроса - РИА Новости, 20.05.2023
Страны G7 призвали к мирному решению тайваньского вопроса
Страны G7 придерживаются своих базовых позиций по Тайваню, включая политику одного Китая, призывают к мирному решению, говорится в коммюнике "большой семерки". РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:44
2023-05-20T10:44
2023-05-20T10:44
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тайвань
китай
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 придерживаются своих базовых позиций по Тайваню, включая политику одного Китая, призывают к мирному решению, говорится в коммюнике "большой семерки". "Мы подтверждаем важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива как необходимых условий безопасности и процветания международного сообщества. Нет никаких изменений в основных позициях членов G7 по Тайваню, включая заявленную политику "одного Китая". Мы призываем к мирному разрешению проблем по две стороны пролива", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230520/tayvan-1873068111.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, g7
В мире, Тайвань, Китай, G7
Страны G7 призвали к мирному решению тайваньского вопроса
Страны G7 в итоговом коммюнике призвали к мирному решению тайваньского вопроса