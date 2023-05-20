https://ria.ru/20230520/tayvan-1873087819.html

Страны G7 призвали к мирному решению тайваньского вопроса

Страны G7 призвали к мирному решению тайваньского вопроса - РИА Новости, 20.05.2023

Страны G7 призвали к мирному решению тайваньского вопроса

Страны G7 придерживаются своих базовых позиций по Тайваню, включая политику одного Китая, призывают к мирному решению, говорится в коммюнике "большой семерки". РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:44

2023-05-20T10:44

2023-05-20T10:44

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тайвань

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 придерживаются своих базовых позиций по Тайваню, включая политику одного Китая, призывают к мирному решению, говорится в коммюнике "большой семерки". "Мы подтверждаем важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива как необходимых условий безопасности и процветания международного сообщества. Нет никаких изменений в основных позициях членов G7 по Тайваню, включая заявленную политику "одного Китая". Мы призываем к мирному разрешению проблем по две стороны пролива", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230520/tayvan-1873068111.html

тайвань

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань, китай, g7