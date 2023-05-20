https://ria.ru/20230520/tayvan-1873069050.html
Тайвань ведет переговоры с США о поставках оружия на 500 миллионов долларов
Тайвань ведет переговоры с США о поставках оружия на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 20.05.2023
Тайвань ведет переговоры с США о поставках оружия на 500 миллионов долларов
Тайвань проводит переговоры с американской стороной о поставках вооружения на сумму 500 миллионов долларов, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь на... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T06:24
2023-05-20T06:24
2023-05-20T06:24
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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Тайвань проводит переговоры с американской стороной о поставках вооружения на сумму 500 миллионов долларов, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь на пресс-конференции в субботу. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена планирует поставить Тайваню вооружения на сумму 500 миллионов долларов, используя те же чрезвычайные полномочия, которые применялись в отношении Украины. "На этот раз помощь американской стороны обусловлена эпидемией и другими причинами, поставки некоторых вооружений несколько задерживаются", - сказала Цай Инвэнь. По ее словам, бюро нацбезопасности острова и министерство обороны проводят переговоры с американской стороной по поводу этих поставок. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня и продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230520/tayvan-1873068111.html
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тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси, джо байден, в мире
Тайвань, Китай, США, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси, Джо Байден, В мире
Тайвань ведет переговоры с США о поставках оружия на 500 миллионов долларов
Глава Тайваня Цай заявила о переговорах с США о поставках оружия на 500 миллионов долларов
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Тайвань проводит переговоры с американской стороной о поставках вооружения на сумму 500 миллионов долларов, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь на пресс-конференции в субботу.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена
планирует поставить Тайваню вооружения на сумму 500 миллионов долларов, используя те же чрезвычайные полномочия, которые применялись в отношении Украины
.
Глава Тайваня исключила военное решение вопроса острова
"На этот раз помощь американской стороны обусловлена эпидемией и другими причинами, поставки некоторых вооружений несколько задерживаются", - сказала Цай Инвэнь.
По ее словам, бюро нацбезопасности острова и министерство обороны проводят переговоры с американской стороной по поводу этих поставок.
Китай
неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня и продажа Вашингтоном
оружия Тайбэю
грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.
Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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