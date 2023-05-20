Рейтинг@Mail.ru
Глава Тайваня исключила военное решение вопроса острова - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 20.05.2023 (обновлено: 05:41 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/tayvan-1873068111.html
Глава Тайваня исключила военное решение вопроса острова
Глава Тайваня исключила военное решение вопроса острова - РИА Новости, 20.05.2023
Глава Тайваня исключила военное решение вопроса острова
Тайваньский вопрос нужно решить мирным путем, война не вариант, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на пресс-конференции в субботу. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T05:40
2023-05-20T05:41
тайвань
китай
сша
цай инвэнь
нэнси пелоси
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813231194_0:254:2951:1914_1920x0_80_0_0_7ec17d7caf2cf886359843db6f3a58dc.jpg
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Тайваньский вопрос нужно решить мирным путем, война не вариант, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на пресс-конференции в субботу. Глава острова отметила, что Тайвань "не будет провоцировать, идти напролом", но также никогда "не пойдет на уступки под давлением". "Будем защищать статус-кво, избегать конфликтов, решать разногласия по две стороны пролива путем равного диалога, способствовать здоровому и упорядоченному взаимодействию", - подчеркнула она. Вместе с тем, Цай Инвэнь отметила, что самостоятельность острова в области обороны "больше не является мечтой". Она напомнила, что в прошлом году Тайвань наблюдал за испытательным полетом собственного учебно-боевого самолета Yongying, а во второй половине этого года на воду спустят первый прототип собственной тайваньской подводной лодки. "Благодаря усилиям многих людей, мы продемонстрировали миру нашу решимость защищать себя", - сказала Цай Инвэнь. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230520/tayvan-1873056782.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813231194_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fa6f99d665c9d4d6910db6342f0bb896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси, в мире
Тайвань, Китай, США, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси, В мире
Глава Тайваня исключила военное решение вопроса острова

Глава Тайваня Цай: вопрос острова нужно решить мирным путем, война не является вариантом

© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Тайваньский вопрос нужно решить мирным путем, война не вариант, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на пресс-конференции в субботу.
«
"Консенсус, который сейчас существует в мире, довольно очевиден - тайваньский вопрос должен быть решен мирным путем. Война - это не вариант. Ни одна из сторон не может изменить статус-кво не мирным путем", - сказала Цай Инвэнь.
Глава острова отметила, что Тайвань "не будет провоцировать, идти напролом", но также никогда "не пойдет на уступки под давлением".
"Будем защищать статус-кво, избегать конфликтов, решать разногласия по две стороны пролива путем равного диалога, способствовать здоровому и упорядоченному взаимодействию", - подчеркнула она.
Вместе с тем, Цай Инвэнь отметила, что самостоятельность острова в области обороны "больше не является мечтой". Она напомнила, что в прошлом году Тайвань наблюдал за испытательным полетом собственного учебно-боевого самолета Yongying, а во второй половине этого года на воду спустят первый прототип собственной тайваньской подводной лодки.
"Благодаря усилиям многих людей, мы продемонстрировали миру нашу решимость защищать себя", - сказала Цай Инвэнь.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Стрельба из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
СМИ: Тайвань собирается попросить США ускорить поставки ЗРК Patriot
00:38
 
ТайваньКитайСШАЦай ИнвэньНэнси ПелосиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала