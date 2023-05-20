https://ria.ru/20230520/tayvan-1873068111.html

Глава Тайваня исключила военное решение вопроса острова

Глава Тайваня исключила военное решение вопроса острова - РИА Новости, 20.05.2023

Глава Тайваня исключила военное решение вопроса острова

Тайваньский вопрос нужно решить мирным путем, война не вариант, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на пресс-конференции в субботу. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T05:40

2023-05-20T05:40

2023-05-20T05:41

тайвань

китай

сша

цай инвэнь

нэнси пелоси

в мире

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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Тайваньский вопрос нужно решить мирным путем, война не вариант, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на пресс-конференции в субботу. Глава острова отметила, что Тайвань "не будет провоцировать, идти напролом", но также никогда "не пойдет на уступки под давлением". "Будем защищать статус-кво, избегать конфликтов, решать разногласия по две стороны пролива путем равного диалога, способствовать здоровому и упорядоченному взаимодействию", - подчеркнула она. Вместе с тем, Цай Инвэнь отметила, что самостоятельность острова в области обороны "больше не является мечтой". Она напомнила, что в прошлом году Тайвань наблюдал за испытательным полетом собственного учебно-боевого самолета Yongying, а во второй половине этого года на воду спустят первый прототип собственной тайваньской подводной лодки. "Благодаря усилиям многих людей, мы продемонстрировали миру нашу решимость защищать себя", - сказала Цай Инвэнь. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230520/tayvan-1873056782.html

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тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси, в мире