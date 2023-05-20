https://ria.ru/20230520/tayvan-1873068111.html
Глава Тайваня исключила военное решение вопроса острова
Глава Тайваня исключила военное решение вопроса острова - РИА Новости, 20.05.2023
Глава Тайваня исключила военное решение вопроса острова
Тайваньский вопрос нужно решить мирным путем, война не вариант, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на пресс-конференции в субботу. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T05:40
2023-05-20T05:40
2023-05-20T05:41
тайвань
китай
сша
цай инвэнь
нэнси пелоси
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813231194_0:254:2951:1914_1920x0_80_0_0_7ec17d7caf2cf886359843db6f3a58dc.jpg
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Тайваньский вопрос нужно решить мирным путем, война не вариант, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на пресс-конференции в субботу. Глава острова отметила, что Тайвань "не будет провоцировать, идти напролом", но также никогда "не пойдет на уступки под давлением". "Будем защищать статус-кво, избегать конфликтов, решать разногласия по две стороны пролива путем равного диалога, способствовать здоровому и упорядоченному взаимодействию", - подчеркнула она. Вместе с тем, Цай Инвэнь отметила, что самостоятельность острова в области обороны "больше не является мечтой". Она напомнила, что в прошлом году Тайвань наблюдал за испытательным полетом собственного учебно-боевого самолета Yongying, а во второй половине этого года на воду спустят первый прототип собственной тайваньской подводной лодки. "Благодаря усилиям многих людей, мы продемонстрировали миру нашу решимость защищать себя", - сказала Цай Инвэнь. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230520/tayvan-1873056782.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813231194_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fa6f99d665c9d4d6910db6342f0bb896.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси, в мире
Тайвань, Китай, США, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси, В мире
Глава Тайваня исключила военное решение вопроса острова
Глава Тайваня Цай: вопрос острова нужно решить мирным путем, война не является вариантом
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Тайваньский вопрос нужно решить мирным путем, война не вариант, заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на пресс-конференции в субботу.
«
"Консенсус, который сейчас существует в мире, довольно очевиден - тайваньский вопрос должен быть решен мирным путем. Война - это не вариант. Ни одна из сторон не может изменить статус-кво не мирным путем", - сказала Цай Инвэнь.
Глава острова отметила, что Тайвань "не будет провоцировать, идти напролом", но также никогда "не пойдет на уступки под давлением".
"Будем защищать статус-кво, избегать конфликтов, решать разногласия по две стороны пролива путем равного диалога, способствовать здоровому и упорядоченному взаимодействию", - подчеркнула она.
Вместе с тем, Цай Инвэнь отметила, что самостоятельность острова в области обороны "больше не является мечтой". Она напомнила, что в прошлом году Тайвань наблюдал за испытательным полетом собственного учебно-боевого самолета Yongying, а во второй половине этого года на воду спустят первый прототип собственной тайваньской подводной лодки.
"Благодаря усилиям многих людей, мы продемонстрировали миру нашу решимость защищать себя", - сказала Цай Инвэнь.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай
, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
СМИ: Тайвань собирается попросить США ускорить поставки ЗРК Patriot