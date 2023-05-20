https://ria.ru/20230520/sudan-1873087658.html
"Большая семерка" призвала немедленно прекратить боевые действия в Судане
"Большая семерка" призвала немедленно прекратить боевые действия в Судане - РИА Новости, 20.05.2023
"Большая семерка" призвала немедленно прекратить боевые действия в Судане
Лидеры стран G7 выступили с осуждением боевых действий в Судане и призывали стороны конфликта немедленно и без предварительных условий их прекратить, говорится... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:43
2023-05-20T10:43
2023-05-20T12:45
в мире
судан
хиросима (префектура)
япония
международное энергетическое агентство
оон
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 выступили с осуждением боевых действий в Судане и призывали стороны конфликта немедленно и без предварительных условий их прекратить, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Мы решительно осуждаем боевые действия в Судане. Они угрожают безопасности мирных граждан, подрывают усилия по демократическому переходу в Судане и могут повлиять на стабильность в регионе. Мы призываем стороны немедленно прекратить боевые действия без предварительных условий и вернуться к демократическому правительству", - говорится в документе. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230519/sudan-1872875468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, хиросима (префектура), япония, международное энергетическое агентство, оон, g7
В мире, Судан, Хиросима (префектура), Япония, Международное энергетическое агентство, ООН, G7
"Большая семерка" призвала немедленно прекратить боевые действия в Судане
Лидеры G7 призвали немедленно и без условий прекратить боевые действия в Судане