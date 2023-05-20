https://ria.ru/20230520/sudan-1873087658.html

"Большая семерка" призвала немедленно прекратить боевые действия в Судане

"Большая семерка" призвала немедленно прекратить боевые действия в Судане - РИА Новости, 20.05.2023

"Большая семерка" призвала немедленно прекратить боевые действия в Судане

Лидеры стран G7 выступили с осуждением боевых действий в Судане и призывали стороны конфликта немедленно и без предварительных условий их прекратить, говорится... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:43

2023-05-20T10:43

2023-05-20T12:45

в мире

судан

хиросима (префектура)

япония

международное энергетическое агентство

оон

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867010232_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_2c39f78382101064a1ee19f67e51c920.jpg

ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 выступили с осуждением боевых действий в Судане и призывали стороны конфликта немедленно и без предварительных условий их прекратить, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Мы решительно осуждаем боевые действия в Судане. Они угрожают безопасности мирных граждан, подрывают усилия по демократическому переходу в Судане и могут повлиять на стабильность в регионе. Мы призываем стороны немедленно прекратить боевые действия без предварительных условий и вернуться к демократическому правительству", - говорится в документе. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230519/sudan-1872875468.html

судан

хиросима (префектура)

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, судан, хиросима (префектура), япония, международное энергетическое агентство, оон, g7