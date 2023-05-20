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В Красноярске нашли мужчину, стрелявшего в воздух в спортзале
В Красноярске нашли мужчину, стрелявшего в воздух в спортзале - РИА Новости, 20.05.2023
В Красноярске нашли мужчину, стрелявшего в воздух в спортзале
Полиция нашла устроившего стрельбу в воздух в одном из спортзалов Красноярска, который при задержании заявил, что хотел пошутить, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T15:11
2023-05-20T15:11
2023-05-20T15:11
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Полиция нашла устроившего стрельбу в воздух в одном из спортзалов Красноярска, который при задержании заявил, что хотел пошутить, сообщает краевой главк ГУМВД. Ранее сообщалось, что днём в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной Красноярска. Согласно сообщению, неизвестный подошел к администратору и требуя денег, дважды выстрелил в воздух из оружия неустановленного образца, а затем скрылся. "Оперативникам уголовного розыска отдела полиции №12 МУ МВД России "Красноярское" и городской полиции понадобилось полчаса, чтобы установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался житель краевого центра, 2005 года рождения. Он пояснил, что хотел пошутить. Пистолет оказался игрушечным", - говорится в сообщении. На опубликованном видео задержанный поясняет, что таким образом он хотел пошутить над новой сотрудницей центра. По его словам, он не требовал денег и пояснил администратору, что пистолет игрушечный.
https://ria.ru/20230519/orsk-1872933915.html
красноярск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск
В Красноярске нашли мужчину, стрелявшего в воздух в спортзале
Мужчина, стрелявший в воздух спортзале Красноярска, заявил, что хотел пошутить
КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости.
Полиция нашла устроившего стрельбу в воздух в одном из спортзалов Красноярска, который при задержании заявил, что хотел пошутить, сообщает
краевой главк ГУМВД.
Ранее сообщалось, что днём в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной Красноярска. Согласно сообщению, неизвестный подошел к администратору и требуя денег, дважды выстрелил в воздух из оружия неустановленного образца, а затем скрылся.
"Оперативникам уголовного розыска отдела полиции №12 МУ МВД России "Красноярское" и городской полиции понадобилось полчаса, чтобы установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался житель краевого центра, 2005 года рождения. Он пояснил, что хотел пошутить. Пистолет оказался игрушечным", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео задержанный поясняет, что таким образом он хотел пошутить над новой сотрудницей центра. По его словам, он не требовал денег и пояснил администратору, что пистолет игрушечный.
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