https://ria.ru/20230520/status-1873085863.html

Страны G7 выступили против попыток изменить статус территорий силой

Страны G7 выступили против попыток изменить статус территорий силой - РИА Новости, 20.05.2023

Страны G7 выступили против попыток изменить статус территорий силой

Лидеры стран G7 выступили против любых односторонних попыток изменить статус территорий с помощью силы в любой точке мира, говорится в коммюнике по итогам... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:32

2023-05-20T10:32

2023-05-20T10:32

в мире

хиросима (префектура)

япония

g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 выступили против любых односторонних попыток изменить статус территорий с помощью силы в любой точке мира, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Мы будем отстаивать международные принципы и общие ценности, решительно выступая против любых односторонних попыток изменить мирно установленный статус территорий с помощью силы или принуждения в любой точке мира и подтверждая, что приобретение территории силой запрещено", - говорится в документе. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

хиросима (префектура)

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хиросима (префектура), япония, g7