Страны G7 выступили против попыток изменить статус территорий силой
Лидеры G7 выступили против односторонних попыток изменить статус территорий с помощью силы
© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 после возложения цветов к мемориалу жертвам бомбардировки в Хиросиме
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 выступили против любых односторонних попыток изменить статус территорий с помощью силы в любой точке мира, говорится в коммюнике по итогам саммита.
"Мы будем отстаивать международные принципы и общие ценности, решительно выступая против любых односторонних попыток изменить мирно установленный статус территорий с помощью силы или принуждения в любой точке мира и подтверждая, что приобретение территории силой запрещено", - говорится в документе.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.