США хотят дать Киеву все необходимое для контрнаступления, заявил Белый дом
Белый дом: США стремятся дать Украине все необходимое для успеха при контрнаступлении
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США при выделении новой военной помощи Украине намерены гарантировать, что у Киева есть все необходимое к началу возможного контрнаступления, заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
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"Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое для успеха на тот случай, если и когда они решат перейти в наступление", - сказал представитель Белого дома в ходе спецбрифинга.
Он анонсировал, что предстоящие новые пакеты военной помощи Украине будут включать всё те же разновидности вооружений, техники и боеприпасов, которые Вашингтон предоставлял Киеву в прошедшие недели и месяцы.
"Чего стоит ожидать увидеть (в следующих пакетах), так это разновидности оборудования и вооружений, которые мы предоставляли Украине в течение последних нескольких недель, пока (ВСУ) готовились к улучшению погоды и к возможности перейти в наступление", - добавил чиновник, пояснив, что речь идет об артиллерийских снарядах, стрелковом оружии и боеприпасах, в том числе снарядах для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Накануне газета Politico сообщала, что президент Джо Байден, находясь на саммите стран G7 в Хиросиме, намерен объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в объеме 375 миллионов долларов. В него, как ожидается, войдут артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые вооружения.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".