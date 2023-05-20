https://ria.ru/20230520/ssha-1873177944.html

США хотят дать Киеву все необходимое для контрнаступления, заявил Белый дом

США хотят дать Киеву все необходимое для контрнаступления, заявил Белый дом - РИА Новости, 20.05.2023

США хотят дать Киеву все необходимое для контрнаступления, заявил Белый дом

США при выделении новой военной помощи Украине намерены гарантировать, что у Киева есть все необходимое к началу возможного контрнаступления, заявил в субботу... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T23:33

2023-05-20T23:33

2023-05-20T23:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

джо байден

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США при выделении новой военной помощи Украине намерены гарантировать, что у Киева есть все необходимое к началу возможного контрнаступления, заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. Он анонсировал, что предстоящие новые пакеты военной помощи Украине будут включать всё те же разновидности вооружений, техники и боеприпасов, которые Вашингтон предоставлял Киеву в прошедшие недели и месяцы. "Чего стоит ожидать увидеть (в следующих пакетах), так это разновидности оборудования и вооружений, которые мы предоставляли Украине в течение последних нескольких недель, пока (ВСУ) готовились к улучшению погоды и к возможности перейти в наступление", - добавил чиновник, пояснив, что речь идет об артиллерийских снарядах, стрелковом оружии и боеприпасах, в том числе снарядах для реактивных систем залпового огня HIMARS. Накануне газета Politico сообщала, что президент Джо Байден, находясь на саммите стран G7 в Хиросиме, намерен объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в объеме 375 миллионов долларов. В него, как ожидается, войдут артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые вооружения. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870909367.html

https://ria.ru/20230520/voyna-1873066215.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, g7