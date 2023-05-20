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США хотят дать Киеву все необходимое для контрнаступления, заявил Белый дом - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/ssha-1873177944.html
США хотят дать Киеву все необходимое для контрнаступления, заявил Белый дом
США хотят дать Киеву все необходимое для контрнаступления, заявил Белый дом - РИА Новости, 20.05.2023
США хотят дать Киеву все необходимое для контрнаступления, заявил Белый дом
США при выделении новой военной помощи Украине намерены гарантировать, что у Киева есть все необходимое к началу возможного контрнаступления, заявил в субботу... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T23:33
2023-05-20T23:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
джо байден
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США при выделении новой военной помощи Украине намерены гарантировать, что у Киева есть все необходимое к началу возможного контрнаступления, заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. Он анонсировал, что предстоящие новые пакеты военной помощи Украине будут включать всё те же разновидности вооружений, техники и боеприпасов, которые Вашингтон предоставлял Киеву в прошедшие недели и месяцы. "Чего стоит ожидать увидеть (в следующих пакетах), так это разновидности оборудования и вооружений, которые мы предоставляли Украине в течение последних нескольких недель, пока (ВСУ) готовились к улучшению погоды и к возможности перейти в наступление", - добавил чиновник, пояснив, что речь идет об артиллерийских снарядах, стрелковом оружии и боеприпасах, в том числе снарядах для реактивных систем залпового огня HIMARS. Накануне газета Politico сообщала, что президент Джо Байден, находясь на саммите стран G7 в Хиросиме, намерен объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в объеме 375 миллионов долларов. В него, как ожидается, войдут артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые вооружения. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870909367.html
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украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, g7
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, G7
США хотят дать Киеву все необходимое для контрнаступления, заявил Белый дом

Белый дом: США стремятся дать Украине все необходимое для успеха при контрнаступлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США при выделении новой военной помощи Украине намерены гарантировать, что у Киева есть все необходимое к началу возможного контрнаступления, заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
«
"Мы хотим убедиться, что у Украины есть все необходимое для успеха на тот случай, если и когда они решат перейти в наступление", - сказал представитель Белого дома в ходе спецбрифинга.
Он анонсировал, что предстоящие новые пакеты военной помощи Украине будут включать всё те же разновидности вооружений, техники и боеприпасов, которые Вашингтон предоставлял Киеву в прошедшие недели и месяцы.
"Чего стоит ожидать увидеть (в следующих пакетах), так это разновидности оборудования и вооружений, которые мы предоставляли Украине в течение последних нескольких недель, пока (ВСУ) готовились к улучшению погоды и к возможности перейти в наступление", - добавил чиновник, пояснив, что речь идет об артиллерийских снарядах, стрелковом оружии и боеприпасах, в том числе снарядах для реактивных систем залпового огня HIMARS.
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Накануне газета Politico сообщала, что президент Джо Байден, находясь на саммите стран G7 в Хиросиме, намерен объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи в объеме 375 миллионов долларов. В него, как ожидается, войдут артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые вооружения.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныG7
 
 
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