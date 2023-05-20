https://ria.ru/20230520/srzp-1873093793.html

Путин поприветствовал делегатов и гостей съезда СРЗП

Путин поприветствовал делегатов и гостей съезда СРЗП - РИА Новости, 20.05.2023

Путин поприветствовал делегатов и гостей съезда СРЗП

Президент России Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям XII съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду"... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:45

2023-05-20T11:45

2023-05-20T11:45

владимир путин

россия

политика

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям XII съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" отметил высокую роль партии в защите прав и интересов людей. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваша партия по праву считается одной из ведущих политических сил страны... Опираясь на базовые принципы социальной справедливости и патриотизма, представители партии трудятся в Федеральном Собрании, региональных и муниципальных органах власти, в своей деятельности уделяют приоритетное внимание таким проблемам, как защита прав и интересов людей, повышение качества их жизни, воспитание молодёжи, сохранение нашей исторической памяти", - говорится в сообщении. Путин отметил и искреннее стремление партии к конструктивному взаимодействию с другими политическими силами, общественными организациями и профессиональными объединениями для успешного решения ключевых задач развития страны. Сегодня, уверен Путин, когда страна сталкивается с серьёзными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна для поддержки бойцов, участвующих в Специальной военной операции, для оказания помощи их семьям и жителям новых регионов России.

https://ria.ru/20230320/evrosoyuz-1859072503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика, партия "справедливая россия - за правду"