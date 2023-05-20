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Путин поприветствовал делегатов и гостей съезда СРЗП - РИА Новости, 20.05.2023
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11:45 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/srzp-1873093793.html
Путин поприветствовал делегатов и гостей съезда СРЗП
Путин поприветствовал делегатов и гостей съезда СРЗП - РИА Новости, 20.05.2023
Путин поприветствовал делегатов и гостей съезда СРЗП
Президент России Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям XII съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду"... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:45
2023-05-20T11:45
владимир путин
россия
политика
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям XII съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" отметил высокую роль партии в защите прав и интересов людей. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваша партия по праву считается одной из ведущих политических сил страны... Опираясь на базовые принципы социальной справедливости и патриотизма, представители партии трудятся в Федеральном Собрании, региональных и муниципальных органах власти, в своей деятельности уделяют приоритетное внимание таким проблемам, как защита прав и интересов людей, повышение качества их жизни, воспитание молодёжи, сохранение нашей исторической памяти", - говорится в сообщении. Путин отметил и искреннее стремление партии к конструктивному взаимодействию с другими политическими силами, общественными организациями и профессиональными объединениями для успешного решения ключевых задач развития страны. Сегодня, уверен Путин, когда страна сталкивается с серьёзными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна для поддержки бойцов, участвующих в Специальной военной операции, для оказания помощи их семьям и жителям новых регионов России.
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владимир путин, россия, политика, партия "справедливая россия - за правду"
Владимир Путин, Россия, Политика, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Путин поприветствовал делегатов и гостей съезда СРЗП

Президент Путин отметил высокую роль партии эсеров в защите прав и интересов людей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям XII съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду" отметил высокую роль партии в защите прав и интересов людей.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваша партия по праву считается одной из ведущих политических сил страны... Опираясь на базовые принципы социальной справедливости и патриотизма, представители партии трудятся в Федеральном Собрании, региональных и муниципальных органах власти, в своей деятельности уделяют приоритетное внимание таким проблемам, как защита прав и интересов людей, повышение качества их жизни, воспитание молодёжи, сохранение нашей исторической памяти", - говорится в сообщении.
Путин отметил и искреннее стремление партии к конструктивному взаимодействию с другими политическими силами, общественными организациями и профессиональными объединениями для успешного решения ключевых задач развития страны.
Сегодня, уверен Путин, когда страна сталкивается с серьёзными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна для поддержки бойцов, участвующих в Специальной военной операции, для оказания помощи их семьям и жителям новых регионов России.
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