https://ria.ru/20230520/snaypery-1873130453.html

Снайперы ВСУ стреляли по мирному населению Артемовска, сообщили очевидцы

Снайперы ВСУ стреляли по мирному населению Артемовска, сообщили очевидцы - РИА Новости, 20.05.2023

Снайперы ВСУ стреляли по мирному населению Артемовска, сообщили очевидцы

Украинские снайперы в Артемовске намеренно и массово вели огонь по мирным жителям города, рассказали корреспонденту РИА Новости эвакуированные из Артемовска... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:37

2023-05-20T16:37

2023-05-20T17:24

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские снайперы в Артемовске намеренно и массово вели огонь по мирным жителям города, рассказали корреспонденту РИА Новости эвакуированные из Артемовска беженцы. "Женщина пришла, она жила до последнего на первом этаже, в квартире, в коридоре. Это бабулька. Мы ее очень долго просили - переходить к нам. Она: "Я не брошу, не брошу дом и кошку!" … А эти (украинские военные) послали своего снайпера работать туда. Ну а бабушка вышла и хотела зайти через окно в дом к себе. Он (снайпер) пришел и говорит: "Выходила женщина от вас. Я ее убил. Я не буду смотреть кто. Я говорю всем - куда бы вы не вышли, на какую сторону, вас задвухсотят. Понятно всем?!" Развернулся и пошел спать человек. Он отработал свое. Дело сделал и пошел спать", - рассказывает жительница Артемовска Мария. По словам беженцев, украинские снайперы били по гражданским не по ошибке, а совершенно сознательно. Из локаций которые были заняты военными ВСУ велся огонь по мирным жителям Артемовска. "Начались активные военные действия. В этом году… У меня две пулевых раны. Одна сквозная, другая с переломом кости, ключицы. Получилось так, что 15 апреля в ночь был очень сильный обстрел. Мы сидели в подвале… Часов до четырех утра. Потом все прекратилось. Резко причем прекратилось. Ну я из подвала выглянул, завалило там всяким хламом. Думаю, выйду и хоть немного дорогу освобожу. Ну мало ли, придется выбегать из подвала. Потому что ситуации всякие разные, непредсказуемые были. Ну только я вышел из подвала - очередь из разрушенного интерната. В разрушенном интернате сидели войска ВСУ. Воины эти… Доблестные… Две пули. В плечо", - рассказал беженец Александр Пискунов. Александр уверен, что если бы его и его соседей по укрытию после этого обнаружили украинские военные, они бы их всех застрелили. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском.

https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873125155.html

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

артемовск

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Влада Копылова

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Житель Артемовска о массовом отстреле украинскими снайперами мирного населения Украинские снайперы в Артемовске сознательно и массово вели отстрел мирного населения, рассказали беженцы 2023-05-20T16:37 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины