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"Большая семерка" привержена разработке стандартов для ИИ - РИА Новости, 20.05.2023
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13:34 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/semerka-1873112104.html
"Большая семерка" привержена разработке стандартов для ИИ
"Большая семерка" привержена разработке стандартов для ИИ - РИА Новости, 20.05.2023
"Большая семерка" привержена разработке стандартов для ИИ
Страны G7 привержены разработке стандартов для искусственного интеллекта (ИИ) и международным обсуждениям по управлению им, говорится в принятом на саммите в... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T13:34
2023-05-20T13:34
в мире
хиросима (префектура)
япония
индия
оон
оэср
g7
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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 привержены разработке стандартов для искусственного интеллекта (ИИ) и международным обсуждениям по управлению им, говорится в принятом на саммите в Хиросиме заявлении лидеров G7. "Мы обязуемся и далее продвигать подходы с участием многих заинтересованных сторон к разработке стандартов для ИИ... подчеркиваем важность международных дискуссий по управлению ИИ... в то же время признавая, что подходы и политические инструменты для достижения общего видения и цели надежного ИИ могут различаться у разных членов G7", - сообщается в итоговом заявлении. Лидеры G7 также подчеркнули важность решения общих проблем управления и выявления потенциальных пробелов в глобальном управлении технологиями. Управление цифровой экономикой в сфере таких передовых технологий, как ИИ или метавселенная, согласно заявлению, должно обновляться в соответствии с "общими демократическими ценностями" стран "Большой семерки". Придерживаясь их, страны G7 намерены сотрудничать с рядом ведущих технологических компаний. В заявлении отмечается, что страны G7, осознавая важность и потенциал технологий на основе ИИ, поручили своим "соответствующим министрам" организовать процесс по ИИ в Хиросиме через рабочую группу "Большой семерки" в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Глобальным партнерством по искусственному интеллекту (GPAI) к концу 2023 года. Министрам стран G7 также было поручено, согласно документу, рассмотрение коллективных подходов в области по работе с технологиями на основе ИИ и путей развития цифровой торговли. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230516/ostorozhnost-1872202083.html
https://ria.ru/20230510/tekhnologiya-1870684639.html
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в мире, хиросима (префектура), япония, индия, оон, оэср, g7
В мире, Хиросима (префектура), Япония, Индия, ООН, ОЭСР, G7
"Большая семерка" привержена разработке стандартов для ИИ

Лидеры G7 привержены разработке стандартов для ИИ и обсуждениям по управлению им

© Depositphotos.com / GorodenkoffУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Depositphotos.com / Gorodenkoff
Ученые в лаборатории. Архивное фото
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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 привержены разработке стандартов для искусственного интеллекта (ИИ) и международным обсуждениям по управлению им, говорится в принятом на саммите в Хиросиме заявлении лидеров G7.
"Мы обязуемся и далее продвигать подходы с участием многих заинтересованных сторон к разработке стандартов для ИИ... подчеркиваем важность международных дискуссий по управлению ИИ... в то же время признавая, что подходы и политические инструменты для достижения общего видения и цели надежного ИИ могут различаться у разных членов G7", - сообщается в итоговом заявлении.
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Лидеры G7 также подчеркнули важность решения общих проблем управления и выявления потенциальных пробелов в глобальном управлении технологиями. Управление цифровой экономикой в сфере таких передовых технологий, как ИИ или метавселенная, согласно заявлению, должно обновляться в соответствии с "общими демократическими ценностями" стран "Большой семерки". Придерживаясь их, страны G7 намерены сотрудничать с рядом ведущих технологических компаний.
В заявлении отмечается, что страны G7, осознавая важность и потенциал технологий на основе ИИ, поручили своим "соответствующим министрам" организовать процесс по ИИ в Хиросиме через рабочую группу "Большой семерки" в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Глобальным партнерством по искусственному интеллекту (GPAI) к концу 2023 года. Министрам стран G7 также было поручено, согласно документу, рассмотрение коллективных подходов в области по работе с технологиями на основе ИИ и путей развития цифровой торговли.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
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В миреХиросима (префектура)ЯпонияИндияООНОЭСРG7
 
 
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