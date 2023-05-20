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Страны "Большой семерки" призвали позволить работать продуктовой сделке - РИА Новости, 20.05.2023
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11:48 20.05.2023 (обновлено: 11:59 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/sdelka-1873094073.html
Страны "Большой семерки" призвали позволить работать продуктовой сделке
Страны "Большой семерки" призвали позволить работать продуктовой сделке - РИА Новости, 20.05.2023
Страны "Большой семерки" призвали позволить работать продуктовой сделке
Лидеры страны "Большой семерки" отметили важность исполнения черноморской "продуктовой" сделки, в итоговом коммюнике саммита, призвав Россию "позволить... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:48
2023-05-20T11:59
экономика
россия
украина
турция
дмитрий патрушев
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
оон
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры страны "Большой семерки" отметили важность исполнения черноморской "продуктовой" сделки, в итоговом коммюнике саммита, призвав Россию "позволить соглашению работать с максимальной эффективностью". Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ-ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее. Как заявили страны G7 в коммюнике, они по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшающейся глобальной ситуацией с продовольственной безопасностью и питанием, "поскольку миру грозит самый высокий риск голода за последнее поколение". "Семерка", в частности, говорит о том, ситуация на Украине "резко обострила глобальный кризис продовольственной безопасности". "Мы призываем Россию отменить меры, препятствующие экспорту российского зерна и удобрений", - говорится в итоговом коммюнике встречи в Хиросиме. "Семерка" подчеркнула "критическую важность продолжения и расширения реализации черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции для дальнейшего облегчения экспорта зерна из Украины и обеспечения стабильных поставок нуждающимся. Страны группы призвали РФ "позволить "продуктовой сделке" работать на максимуме потенциала и так долго, как это необходимо", говорится в коммюнике. "Мы призываем всех участников Черноморской зерновой инициативы продолжать и полностью реализовывать ее устойчивое выполнение на максимум ее возможностей так долго, как это потребуется", - говорится в документе.Также отмечается необходимость "позволить зерну продолжать попадать к тем, кто нуждается более всего".Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230520/afrika-1873091678.html
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экономика, россия, украина, турция, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оон, g7
Экономика, Россия, Украина, Турция, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), ООН, G7
Страны "Большой семерки" призвали позволить работать продуктовой сделке

Страны "Большой семерки" призвали позволить работать продуктовой сделке долго и эффективно

© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры страны "Большой семерки" отметили важность исполнения черноморской "продуктовой" сделки, в итоговом коммюнике саммита, призвав Россию "позволить соглашению работать с максимальной эффективностью".
Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ-ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее.
Лидеры G7 во время совместного фотографирования в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Лидеры "Большой семерки" договорились укреплять связи с Африкой
Вчера, 11:24
Как заявили страны G7 в коммюнике, они по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшающейся глобальной ситуацией с продовольственной безопасностью и питанием, "поскольку миру грозит самый высокий риск голода за последнее поколение". "Семерка", в частности, говорит о том, ситуация на Украине "резко обострила глобальный кризис продовольственной безопасности".
"Мы призываем Россию отменить меры, препятствующие экспорту российского зерна и удобрений", - говорится в итоговом коммюнике встречи в Хиросиме.
"Семерка" подчеркнула "критическую важность продолжения и расширения реализации черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции для дальнейшего облегчения экспорта зерна из Украины и обеспечения стабильных поставок нуждающимся.
Страны группы призвали РФ "позволить "продуктовой сделке" работать на максимуме потенциала и так долго, как это необходимо", говорится в коммюнике.
"Мы призываем всех участников Черноморской зерновой инициативы продолжать и полностью реализовывать ее устойчивое выполнение на максимум ее возможностей так долго, как это потребуется", - говорится в документе.
Также отмечается необходимость "позволить зерну продолжать попадать к тем, кто нуждается более всего".
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Лидеры G7 во время совместного фотографирования в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Лидеры стран G7 приветствовали продление зерновой сделки
19 мая, 12:49
 
ЭкономикаРоссияУкраинаТурцияДмитрий ПатрушевВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ООНG7
 
 
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