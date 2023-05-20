Страны "Большой семерки" призвали позволить работать продуктовой сделке
Страны "Большой семерки" призвали позволить работать продуктовой сделке долго и эффективно
© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры страны "Большой семерки" отметили важность исполнения черноморской "продуктовой" сделки, в итоговом коммюнике саммита, призвав Россию "позволить соглашению работать с максимальной эффективностью".
Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ-ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее.
Как заявили страны G7 в коммюнике, они по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшающейся глобальной ситуацией с продовольственной безопасностью и питанием, "поскольку миру грозит самый высокий риск голода за последнее поколение". "Семерка", в частности, говорит о том, ситуация на Украине "резко обострила глобальный кризис продовольственной безопасности".
"Мы призываем Россию отменить меры, препятствующие экспорту российского зерна и удобрений", - говорится в итоговом коммюнике встречи в Хиросиме.
"Семерка" подчеркнула "критическую важность продолжения и расширения реализации черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции для дальнейшего облегчения экспорта зерна из Украины и обеспечения стабильных поставок нуждающимся.
Страны группы призвали РФ "позволить "продуктовой сделке" работать на максимуме потенциала и так долго, как это необходимо", говорится в коммюнике.
"Мы призываем всех участников Черноморской зерновой инициативы продолжать и полностью реализовывать ее устойчивое выполнение на максимум ее возможностей так долго, как это потребуется", - говорится в документе.
Также отмечается необходимость "позволить зерну продолжать попадать к тем, кто нуждается более всего".
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.