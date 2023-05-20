https://ria.ru/20230520/sandu-1873063226.html

Санду вновь обвинила Москву в подготовке свержения правительства республики

Санду вновь обвинила Москву в подготовке свержения правительства республики - РИА Новости, 20.05.2023

Санду вновь обвинила Москву в подготовке свержения правительства республики

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавские спецслужбы смогли предотвратить подготовку госпереворота, однако Россия якобы вновь готовит планы по смене РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T02:43

2023-05-20T02:43

2023-05-20T02:43

молдавия

россия

москва

майя санду

владимир зеленский

европейский совет

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853935204_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_9ec9a2a9bcb9814f63c308b94dc3cd9a.jpg

КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавские спецслужбы смогли предотвратить подготовку госпереворота, однако Россия якобы вновь готовит планы по смене правительства в республике. Ранее президент Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. "Сценарии по смене правительства готовились для этой весны не реализовались в том числе потому, что наши органы были бдительны. Уверена, что сейчас составляются другие планы... Думаю, что от них не отказались, потому что ясны намерения Кремля - сменить правительство в Кишиневе на пророссийское и использовать Молдавию против Украины", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1. Она также отметила, что правительство должно дать оценку прозвучавшему ранее в парламенте предложению сократить количество российских дипломатов в Молдавии с 30 до шести, поскольку и в Москве работают лишь шесть молдавских дипломатов. Санду заявила, что МИД должен проанализировать это предложение, приняв во внимание, что в России до сих пор есть граждане Молдавии, интересы которых нужно защищать. Ранее в МИД РФ заявили, что утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными. Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и призывает Кишинев не поддаваться на провокации.

https://ria.ru/20230512/moldaviya-1871174484.html

https://ria.ru/20230519/sng-1873040350.html

молдавия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, москва, майя санду, владимир зеленский, европейский совет, в мире