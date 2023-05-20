Санду вновь обвинила Москву в подготовке свержения правительства республики
Президент Молдавии Санду: Россия снова готовит планы по смене правительства в республике
© Sputnik / Родион Прока
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавские спецслужбы смогли предотвратить подготовку госпереворота, однако Россия якобы вновь готовит планы по смене правительства в республике.
Ранее президент Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство.
"Сценарии по смене правительства готовились для этой весны не реализовались в том числе потому, что наши органы были бдительны. Уверена, что сейчас составляются другие планы... Думаю, что от них не отказались, потому что ясны намерения Кремля - сменить правительство в Кишиневе на пророссийское и использовать Молдавию против Украины", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1.
Она также отметила, что правительство должно дать оценку прозвучавшему ранее в парламенте предложению сократить количество российских дипломатов в Молдавии с 30 до шести, поскольку и в Москве работают лишь шесть молдавских дипломатов. Санду заявила, что МИД должен проанализировать это предложение, приняв во внимание, что в России до сих пор есть граждане Молдавии, интересы которых нужно защищать.
Ранее в МИД РФ заявили, что утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными. Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и призывает Кишинев не поддаваться на провокации.