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Санду вновь обвинила Москву в подготовке свержения правительства республики - РИА Новости, 20.05.2023
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02:43 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/sandu-1873063226.html
Санду вновь обвинила Москву в подготовке свержения правительства республики
Санду вновь обвинила Москву в подготовке свержения правительства республики - РИА Новости, 20.05.2023
Санду вновь обвинила Москву в подготовке свержения правительства республики
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавские спецслужбы смогли предотвратить подготовку госпереворота, однако Россия якобы вновь готовит планы по смене РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T02:43
2023-05-20T02:43
молдавия
россия
москва
майя санду
владимир зеленский
европейский совет
в мире
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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавские спецслужбы смогли предотвратить подготовку госпереворота, однако Россия якобы вновь готовит планы по смене правительства в республике. Ранее президент Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. "Сценарии по смене правительства готовились для этой весны не реализовались в том числе потому, что наши органы были бдительны. Уверена, что сейчас составляются другие планы... Думаю, что от них не отказались, потому что ясны намерения Кремля - сменить правительство в Кишиневе на пророссийское и использовать Молдавию против Украины", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1. Она также отметила, что правительство должно дать оценку прозвучавшему ранее в парламенте предложению сократить количество российских дипломатов в Молдавии с 30 до шести, поскольку и в Москве работают лишь шесть молдавских дипломатов. Санду заявила, что МИД должен проанализировать это предложение, приняв во внимание, что в России до сих пор есть граждане Молдавии, интересы которых нужно защищать. Ранее в МИД РФ заявили, что утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными. Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и призывает Кишинев не поддаваться на провокации.
https://ria.ru/20230512/moldaviya-1871174484.html
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молдавия, россия, москва, майя санду, владимир зеленский, европейский совет, в мире
Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Владимир Зеленский, Европейский совет, В мире
Санду вновь обвинила Москву в подготовке свержения правительства республики

Президент Молдавии Санду: Россия снова готовит планы по смене правительства в республике

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавские спецслужбы смогли предотвратить подготовку госпереворота, однако Россия якобы вновь готовит планы по смене правительства в республике.
Ранее президент Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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"Сценарии по смене правительства готовились для этой весны не реализовались в том числе потому, что наши органы были бдительны. Уверена, что сейчас составляются другие планы... Думаю, что от них не отказались, потому что ясны намерения Кремля - сменить правительство в Кишиневе на пророссийское и использовать Молдавию против Украины", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1.
Она также отметила, что правительство должно дать оценку прозвучавшему ранее в парламенте предложению сократить количество российских дипломатов в Молдавии с 30 до шести, поскольку и в Москве работают лишь шесть молдавских дипломатов. Санду заявила, что МИД должен проанализировать это предложение, приняв во внимание, что в России до сих пор есть граждане Молдавии, интересы которых нужно защищать.
Ранее в МИД РФ заявили, что утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными. Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и призывает Кишинев не поддаваться на провокации.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Вчера, 20:48
 
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