https://ria.ru/20230520/samolety-1873135692.html

В США предупредили Зеленского о судьбе F-16, вступающих в бой в зоне СВО

В США предупредили Зеленского о судьбе F-16, вступающих в бой в зоне СВО - РИА Новости, 21.05.2023

В США предупредили Зеленского о судьбе F-16, вступающих в бой в зоне СВО

Репутация американских истребителей F-16 рискует сильно пострадать, если Украина задействует их в зоне специальной военной операции, пишет Military Watch... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-20T17:10

2023-05-20T17:10

2023-05-21T00:52

специальная военная операция на украине

политика

сша

украина

вооруженные силы украины

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1175:184:3072:1251_1920x0_80_0_0_7d1e00e37015948dc443cd5c86d1cc9e.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Репутация американских истребителей F-16 рискует сильно пострадать, если Украина задействует их в зоне специальной военной операции, пишет Military Watch Magazine в редакционной статье.Самолет F-16 — однодвигательный истребитель, разработанный в 1970-х годах как более дешевый и облегченный аналог тяжелого F-15, составлявшего элиту ВВС США. По мнению колумнистов, очень высока вероятность, что его живучесть в дуэлях с российской авиацией будет невысокой из-за отсутствия технологий малозаметности.Устаревшая машина не сможет тягаться с такими соперниками, как Су-35, МиГ-31 и Су-57, прогнозируют авторы. Уничтожение F-16 значительно повысит престиж российских ВВС и военно-промышленного комплекса, которые совсем недавно вывели из строя лучший американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, отметили обозреватели.В пятницу телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне сообщил о планах США и их союзников передать ВСУ истребители. Собеседник телеканала уточнил, что Киев может получить машины не напрямую от Вашингтона.

https://ria.ru/20230520/katastrofa-1873122825.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сша, украина, вооруженные силы украины, f-16