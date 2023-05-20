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В США предупредили Зеленского о судьбе F-16, вступающих в бой в зоне СВО - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 20.05.2023 (обновлено: 00:52 21.05.2023)
https://ria.ru/20230520/samolety-1873135692.html
В США предупредили Зеленского о судьбе F-16, вступающих в бой в зоне СВО
В США предупредили Зеленского о судьбе F-16, вступающих в бой в зоне СВО - РИА Новости, 21.05.2023
В США предупредили Зеленского о судьбе F-16, вступающих в бой в зоне СВО
Репутация американских истребителей F-16 рискует сильно пострадать, если Украина задействует их в зоне специальной военной операции, пишет Military Watch... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-20T17:10
2023-05-21T00:52
специальная военная операция на украине
политика
сша
украина
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Репутация американских истребителей F-16 рискует сильно пострадать, если Украина задействует их в зоне специальной военной операции, пишет Military Watch Magazine в редакционной статье.Самолет F-16 — однодвигательный истребитель, разработанный в 1970-х годах как более дешевый и облегченный аналог тяжелого F-15, составлявшего элиту ВВС США. По мнению колумнистов, очень высока вероятность, что его живучесть в дуэлях с российской авиацией будет невысокой из-за отсутствия технологий малозаметности.Устаревшая машина не сможет тягаться с такими соперниками, как Су-35, МиГ-31 и Су-57, прогнозируют авторы. Уничтожение F-16 значительно повысит престиж российских ВВС и военно-промышленного комплекса, которые совсем недавно вывели из строя лучший американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, отметили обозреватели.В пятницу телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне сообщил о планах США и их союзников передать ВСУ истребители. Собеседник телеканала уточнил, что Киев может получить машины не напрямую от Вашингтона.
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политика, сша, украина, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, Политика, США, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16
В США предупредили Зеленского о судьбе F-16, вступающих в бой в зоне СВО

MWM: ВКС России будут массово сбивать F-16 Falcon, если Украина задействует их в зоне СВО

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Репутация американских истребителей F-16 рискует сильно пострадать, если Украина задействует их в зоне специальной военной операции, пишет Military Watch Magazine в редакционной статье.
«
"Существует риск получения технологий F-16 россиянами. Есть также большая вероятность того, что авиационный парк может понести значительные потери как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях. Это нанесет серьезный удар по престижу машины", — говорится в публикации.
Самолет F-16 — однодвигательный истребитель, разработанный в 1970-х годах как более дешевый и облегченный аналог тяжелого F-15, составлявшего элиту ВВС США. По мнению колумнистов, очень высока вероятность, что его живучесть в дуэлях с российской авиацией будет невысокой из-за отсутствия технологий малозаметности.
Устаревшая машина не сможет тягаться с такими соперниками, как Су-35, МиГ-31 и Су-57, прогнозируют авторы. Уничтожение F-16 значительно повысит престиж российских ВВС и военно-промышленного комплекса, которые совсем недавно вывели из строя лучший американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, отметили обозреватели.
В пятницу телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне сообщил о планах США и их союзников передать ВСУ истребители. Собеседник телеканала уточнил, что Киев может получить машины не напрямую от Вашингтона.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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