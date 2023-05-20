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Киев попросил у Парижа правительственный самолет для Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2023
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19:26 20.05.2023 (обновлено: 19:47 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/samolet-1873155737.html
Киев попросил у Парижа правительственный самолет для Зеленского, пишут СМИ
Киев попросил у Парижа правительственный самолет для Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2023
Киев попросил у Парижа правительственный самолет для Зеленского, пишут СМИ
Париж откликнулся на просьбу Киева предоставить правительственный самолет Владимиру Зеленскому, так как президент Франции Эммануэль Макрон дольше остальных... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:26
2023-05-20T19:47
в мире
париж
франция
киев
владимир зеленский
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Париж откликнулся на просьбу Киева предоставить правительственный самолет Владимиру Зеленскому, так как президент Франции Эммануэль Макрон дольше остальных лидеров знаком с украинским президентом, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в японский город Хиросима на самолете французского правительства для участия в саммите G7. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал решение Парижа, заявив, что он продолжает играть в такси Владимира Зеленского и делает это за счёт французских налогоплательщиков. По словам источника в Елисейском дворце, украинцы в четверг спросили Францию, может ли она предоставить Киеву самолет, чтобы доставить Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Франция согласилась, после чего ее делегация отправилась за Зеленским на польскую границу перед поездкой в ​​Джидду, а затем в Хиросиму. "По нашим сведениям, в Париже объяснили свою благосклонную реакцию на просьбу украинцев тем, что Эммануэль Макрон - глава государства, который дольше всех знает Владимира Зеленского. Кроме того, его (Зеленского) принимали в Елисейском дворце еще до того, как он был избран президентом", - сообщает телеканал. Отмечается, что это "мощный сигнал поддержки Украины со стороны Франции". По данным телеканала, на прошлой неделе украинский президент также прилетал во Францию из Германии на французском правительственном борту.
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873114868.html
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в мире, париж, франция, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, g7
В мире, Париж, Франция, Киев, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, G7
Киев попросил у Парижа правительственный самолет для Зеленского, пишут СМИ

BFMTV: Киев попросил Париж предоставить правительственный самолет Зеленскому

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Париж откликнулся на просьбу Киева предоставить правительственный самолет Владимиру Зеленскому, так как президент Франции Эммануэль Макрон дольше остальных лидеров знаком с украинским президентом, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в японский город Хиросима на самолете французского правительства для участия в саммите G7.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал решение Парижа, заявив, что он продолжает играть в такси Владимира Зеленского и делает это за счёт французских налогоплательщиков.
По словам источника в Елисейском дворце, украинцы в четверг спросили Францию, может ли она предоставить Киеву самолет, чтобы доставить Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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Франция согласилась, после чего ее делегация отправилась за Зеленским на польскую границу перед поездкой в ​​Джидду, а затем в Хиросиму.
"По нашим сведениям, в Париже объяснили свою благосклонную реакцию на просьбу украинцев тем, что Эммануэль Макрон - глава государства, который дольше всех знает Владимира Зеленского. Кроме того, его (Зеленского) принимали в Елисейском дворце еще до того, как он был избран президентом", - сообщает телеканал.
Отмечается, что это "мощный сигнал поддержки Украины со стороны Франции".
По данным телеканала, на прошлой неделе украинский президент также прилетал во Францию из Германии на французском правительственном борту.
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