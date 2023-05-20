Киев попросил у Парижа правительственный самолет для Зеленского, пишут СМИ
BFMTV: Киев попросил Париж предоставить правительственный самолет Зеленскому
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Париж откликнулся на просьбу Киева предоставить правительственный самолет Владимиру Зеленскому, так как президент Франции Эммануэль Макрон дольше остальных лидеров знаком с украинским президентом, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал решение Парижа, заявив, что он продолжает играть в такси Владимира Зеленского и делает это за счёт французских налогоплательщиков.
По словам источника в Елисейском дворце, украинцы в четверг спросили Францию, может ли она предоставить Киеву самолет, чтобы доставить Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.
Франция согласилась, после чего ее делегация отправилась за Зеленским на польскую границу перед поездкой в Джидду, а затем в Хиросиму.
"По нашим сведениям, в Париже объяснили свою благосклонную реакцию на просьбу украинцев тем, что Эммануэль Макрон - глава государства, который дольше всех знает Владимира Зеленского. Кроме того, его (Зеленского) принимали в Елисейском дворце еще до того, как он был избран президентом", - сообщает телеканал.
Отмечается, что это "мощный сигнал поддержки Украины со стороны Франции".
По данным телеканала, на прошлой неделе украинский президент также прилетал во Францию из Германии на французском правительственном борту.