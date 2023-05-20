https://ria.ru/20230520/samolet-1873085502.html

В Москве приземлился первый грузинский самолет, летевший из Тбилиси

В Москве приземлился первый грузинский самолет, летевший из Тбилиси - РИА Новости, 20.05.2023

В Москве приземлился первый грузинский самолет, летевший из Тбилиси

Первый самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, совершающий после четырехлетнего перерыва прямой рейс Тбилиси — Москва, приземлился в аэропорту... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:27

2023-05-20T10:27

2023-05-20T10:54

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новости - туризм

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Первый самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, совершающий после четырехлетнего перерыва прямой рейс Тбилиси — Москва, приземлился в аэропорту Внуково, сообщил корреспондент РИА Новости. Полет прошел более буднично, чем вчерашний первый российский рейс, где угощали шампанским по случаю старта полетов. Загруженность самолета составила примерно 80 процентов. Разрешение на перелет компании выдали 16 мая. Как рассказал РИА Новости один из пассажиров, трудностей при покупке билета не возникло. "Единственное, у авиакомпании Georgian Airways нет мобильного приложения, поэтому все пришлось оформлять через сайт", — добавил пассажир. Также при оформлении нет возможности выбрать посадочное место. В пятницу самолет российской авиакомпании "Азимут" выполнил первый после четырехлетнего перерыва рейс между странами и приземлился в аэропорту столицы Грузии. Полет прошел штатно, на борту находились 86 человек.Российская авиакомпания Red Wings также получила разрешение от агентства гражданской авиации Грузии на полеты в Тбилиси и Кутаиси.Президент Владимир Путин 11 мая отменил визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс тогда же сообщил, что планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

https://ria.ru/20230511/gruziya-1870888562.html

https://ria.ru/20230520/gruziya-1873081655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тбилиси, грузия, москва, georgian airways, новости - туризм