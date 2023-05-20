МИД Японии подтвердил участие Зеленского в сессии по Украине на саммите G7
МИД Японии: Зеленский лично примет участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита G7
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский лично примет участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита G7 в японской Хиросиме, а также в качестве гостя будет присутствовать в расширенной встрече лидеров "семерки" и руководителей других стран по вопросам мира и стабильности.
"После этого президент Зеленский выразил свое твердое желание принять участие в саммите лично, и... после тщательной оценки общей повестки дня саммита было принято решение провести сессию по Украине в последний день саммита, 21 мая, с личным присутствием президента Зеленского", - отмечается в документе.
Кроме того, ожидается личное участие Зеленского в качестве гостя в расширенной встрече лидеров G7 и руководителей других государств, посвященной вопросам мира и стабильности.
"Также планируется проведение двусторонней встречи между премьер-министром Кисидой и президентом Зеленским", - говорится в пресс-релизе.
Ранее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что после визита в Саудовскую Аравию Зеленский отправится в Японию на саммит G7, где у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.