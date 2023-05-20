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МИД Японии подтвердил участие Зеленского в сессии по Украине на саммите G7 - РИА Новости, 20.05.2023
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03:52 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/sammit-1873065354.html
МИД Японии подтвердил участие Зеленского в сессии по Украине на саммите G7
МИД Японии подтвердил участие Зеленского в сессии по Украине на саммите G7 - РИА Новости, 20.05.2023
МИД Японии подтвердил участие Зеленского в сессии по Украине на саммите G7
Владимир Зеленский лично примет участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита G7 в японской Хиросиме, а также в качестве гостя будет присутствовать в... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T03:52
2023-05-20T03:52
хиросима (префектура)
япония
украина
владимир зеленский
андрей ермак
джо байден
оон
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский лично примет участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита G7 в японской Хиросиме, а также в качестве гостя будет присутствовать в расширенной встрече лидеров "семерки" и руководителей других стран по вопросам мира и стабильности. В пресс-релизе японского МИД отмечается, что в ходе визита премьер-министра Японии в Киев в марте этого года стороны условились об участии Зеленского в мероприятии по линии саммита в Хиросиме в онлайн-формате. "После этого президент Зеленский выразил свое твердое желание принять участие в саммите лично, и... после тщательной оценки общей повестки дня саммита было принято решение провести сессию по Украине в последний день саммита, 21 мая, с личным присутствием президента Зеленского", - отмечается в документе. Кроме того, ожидается личное участие Зеленского в качестве гостя в расширенной встрече лидеров G7 и руководителей других государств, посвященной вопросам мира и стабильности. "Также планируется проведение двусторонней встречи между премьер-министром Кисидой и президентом Зеленским", - говорится в пресс-релизе. Ранее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что после визита в Саудовскую Аравию Зеленский отправится в Японию на саммит G7, где у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873057479.html
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хиросима (префектура), япония, украина, владимир зеленский, андрей ермак, джо байден, оон, g7, в мире
Хиросима (префектура), Япония, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Джо Байден, ООН, G7, В мире
МИД Японии подтвердил участие Зеленского в сессии по Украине на саммите G7

МИД Японии: Зеленский лично примет участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита G7

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский лично примет участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита G7 в японской Хиросиме, а также в качестве гостя будет присутствовать в расширенной встрече лидеров "семерки" и руководителей других стран по вопросам мира и стабильности.
В пресс-релизе японского МИД отмечается, что в ходе визита премьер-министра Японии в Киев в марте этого года стороны условились об участии Зеленского в мероприятии по линии саммита в Хиросиме в онлайн-формате.
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Джидды - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Глава МИД Саудовской Аравии объяснил приглашение Зеленского на саммит ЛАГ
00:55
"После этого президент Зеленский выразил свое твердое желание принять участие в саммите лично, и... после тщательной оценки общей повестки дня саммита было принято решение провести сессию по Украине в последний день саммита, 21 мая, с личным присутствием президента Зеленского", - отмечается в документе.
Кроме того, ожидается личное участие Зеленского в качестве гостя в расширенной встрече лидеров G7 и руководителей других государств, посвященной вопросам мира и стабильности.
"Также планируется проведение двусторонней встречи между премьер-министром Кисидой и президентом Зеленским", - говорится в пресс-релизе.
Ранее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что после визита в Саудовскую Аравию Зеленский отправится в Японию на саммит G7, где у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Вчера, 08:00
 
Хиросима (префектура)ЯпонияУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДжо БайденООНG7В мире
 
 
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