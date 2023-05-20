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В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка в центре для сирот
В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка в центре для сирот - РИА Новости, 20.05.2023
В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка в центре для сирот
Уголовное дело завели по факту смерти ребенка-сироты после отравления неизвестным веществом в Ленобласти, сообщает СУСУ по региону. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T21:37
2023-05-20T21:37
2023-05-20T21:37
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту смерти ребенка-сироты после отравления неизвестным веществом в Ленобласти, сообщает СУСУ по региону. По предварительным данным, несовершеннолетний скончался из-за отравления неустановленным веществом, точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Как сообщает телеканал "78", возможно, 14-летний подросток надышался газом для заправки зажигалок. Врачи скорой помощи, которые были вызваны в реабилитационный центр, констатировали смерть сироты.
https://ria.ru/20230519/otravlenie-1872980269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Россия
В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка в центре для сирот
В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка от отравления в центре для сирот