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В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка в центре для сирот - РИА Новости, 20.05.2023
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21:37 20.05.2023
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В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка в центре для сирот
В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка в центре для сирот - РИА Новости, 20.05.2023
В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка в центре для сирот
Уголовное дело завели по факту смерти ребенка-сироты после отравления неизвестным веществом в Ленобласти, сообщает СУСУ по региону. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T21:37
2023-05-20T21:37
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту смерти ребенка-сироты после отравления неизвестным веществом в Ленобласти, сообщает СУСУ по региону. По предварительным данным, несовершеннолетний скончался из-за отравления неустановленным веществом, точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Как сообщает телеканал "78", возможно, 14-летний подросток надышался газом для заправки зажигалок. Врачи скорой помощи, которые были вызваны в реабилитационный центр, констатировали смерть сироты.
https://ria.ru/20230519/otravlenie-1872980269.html
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всеволожский район
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Россия
В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка в центре для сирот

В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка от отравления в центре для сирот

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту смерти ребенка-сироты после отравления неизвестным веществом в Ленобласти, сообщает СУСУ по региону.
«
"Девятнадцатого мая 2023 года в комнате центра для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во Всеволожском районе обнаружено тело подростка, 2009 года рождения, без признаков насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - информирует пресс-служба.
По предварительным данным, несовершеннолетний скончался из-за отравления неустановленным веществом, точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщает телеканал "78", возможно, 14-летний подросток надышался газом для заправки зажигалок. Врачи скорой помощи, которые были вызваны в реабилитационный центр, констатировали смерть сироты.
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ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районРоссия
 
 
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