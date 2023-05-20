https://ria.ru/20230520/rebenok-1873167910.html

В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка в центре для сирот

В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка в центре для сирот - РИА Новости, 20.05.2023

В Ленинградской области расследуют дело о смерти ребенка в центре для сирот

Уголовное дело завели по факту смерти ребенка-сироты после отравления неизвестным веществом в Ленобласти, сообщает СУСУ по региону. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T21:37

2023-05-20T21:37

2023-05-20T21:37

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту смерти ребенка-сироты после отравления неизвестным веществом в Ленобласти, сообщает СУСУ по региону. По предварительным данным, несовершеннолетний скончался из-за отравления неустановленным веществом, точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Как сообщает телеканал "78", возможно, 14-летний подросток надышался газом для заправки зажигалок. Врачи скорой помощи, которые были вызваны в реабилитационный центр, констатировали смерть сироты.

https://ria.ru/20230519/otravlenie-1872980269.html

ленинградская область

всеволожский район

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия