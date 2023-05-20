Ралли на классических автомобилях в "Архангельское Аутлет"

С самого утра главная площадь и центральные улицы "Архангельское Аутлет" превратились в настоящий музей под открытым небом.
С самого утра главная площадь и центральные улицы "Архангельское Аутлет" превратились в настоящий музей под открытым небом.
Десятки экипажей ретроавтомобилей были приглашены принять участие в открытии сезона модных ралли.
Десятки экипажей ретроавтомобилей были приглашены принять участие в открытии сезона модных ралли.
После торжественного проезда под стартовой аркой им предстояло преодолеть несколько контрольных пунктов и выполнить специальные задания, чтобы к вечеру вернуться в аутлет.
После торжественного проезда под стартовой аркой им предстояло преодолеть несколько контрольных пунктов и выполнить специальные задания, чтобы к вечеру вернуться в аутлет.
Традиционно все экипажи, участвующие в ралли, получают призы и подарки от организаторов и партнеров — не только за спортивные победы, но и за красоту, стиль и стремление к новым достижениям.
Традиционно все экипажи, участвующие в ралли, получают призы и подарки от организаторов и партнеров — не только за спортивные победы, но и за красоту, стиль и стремление к новым достижениям.
Автомобиль Pontiac GTO 1966 года на ралли в "Архангельское Аутлет".
Автомобиль Pontiac GTO 1966 года на ралли в "Архангельское Аутлет".
В салоне автомобиля Виллис Джипстер 1949 на ралли в "Архангельское Аутлет".
В салоне автомобиля Виллис Джипстер 1949 на ралли в "Архангельское Аутлет".
Эти популярные в свое историческое время автомобили для прогулок, спорта, роскошной жизни и просто для передвижения неизменно приковывают взгляды, где бы они не появлялись.
Эти популярные в свое историческое время автомобили для прогулок, спорта, роскошной жизни и просто для передвижения неизменно приковывают взгляды, где бы они не появлялись.
В ралли участвовали ГАЗ-М20 "Победа" 1947 года (на фото), Willys Jepster 1949 года, Mersedes-Benz SL 190 1956 года, Rolls Roys Silvercloud 3 1963 года, Chrysler Plymouth Barracuda 1969 года, Linkoln Mark V 1975 года, Jaguar XJS 1988 года.
В ралли участвовали ГАЗ-М20 "Победа" 1947 года (на фото), Willys Jepster 1949 года, Mersedes-Benz SL 190 1956 года, Rolls Roys Silvercloud 3 1963 года, Chrysler Plymouth Barracuda 1969 года, Linkoln Mark V 1975 года, Jaguar XJS 1988 года.
Не каждый день можно увидеть колонну редчайших автомобилей не в музее, а на городских дорогах.
Не каждый день можно увидеть колонну редчайших автомобилей не в музее, а на городских дорогах.
Вечером на террасе ресторана "Сыроварня" в атмосфере ярких красок, эмоций и музыки прошло награждение победителей и участников ралли.
Вечером на террасе ресторана "Сыроварня" в атмосфере ярких красок, эмоций и музыки прошло награждение победителей и участников ралли.