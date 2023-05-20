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Ралли на классических автомобилях в "Архангельское Аутлет" - РИА Новости, 20.05.2023
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19:46 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/ralli-1873152865.html
Ралли на классических автомобилях в "Архангельское Аутлет"
Ралли на классических автомобилях в "Архангельское Аутлет" - РИА Новости, 20.05.2023
Ралли на классических автомобилях в "Архангельское Аутлет"
Самое модное ралли года на классических автомобилях стартовало в эти выходные в "Архангельское Аутлет". Какие автораритеты влились в городской поток современных РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:46
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фото
общество
автомобили
авто
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Самое модное ралли года на классических автомобилях стартовало в эти выходные в "Архангельское Аутлет". Какие автораритеты влились в городской поток современных машин — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, общество, автомобили, авто
Фото, Общество, Автомобили, Авто

Ралли на классических автомобилях в "Архангельское Аутлет"

Читать ria.ru в
Самое модное ралли года на классических автомобилях стартовало в эти выходные в "Архангельское Аутлет". Какие автораритеты влились в городской поток современных машин — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк

С самого утра главная площадь и центральные улицы "Архангельское Аутлет" превратились в настоящий музей под открытым небом.

Актер у автомобиля BMW Isetta 300 на ралли классических автомобилей в Архангельское Аутлет

С самого утра главная площадь и центральные улицы "Архангельское Аутлет" превратились в настоящий музей под открытым небом.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк

Десятки экипажей ретроавтомобилей были приглашены принять участие в открытии сезона модных ралли.

Участники ралли на классических автомобилях в Архангельское Аутлет на автомобиле - родстере MG 1964 года

Десятки экипажей ретроавтомобилей были приглашены принять участие в открытии сезона модных ралли.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк

После торжественного проезда под стартовой аркой им предстояло преодолеть несколько контрольных пунктов и выполнить специальные задания, чтобы к вечеру вернуться в аутлет.

Участник ралли на классических автомобилях в Архангельское Аутлет

После торжественного проезда под стартовой аркой им предстояло преодолеть несколько контрольных пунктов и выполнить специальные задания, чтобы к вечеру вернуться в аутлет.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкУчастники ралли на классических автомобилях в "Архангельское Аутлет" на автомобиле Cadillac Deville (1965 - 1970).
Участники ралли на классических автомобилях в Архангельское Аутлет на автомобиле Cadillac Deville (1965 - 1970)
Участники ралли на классических автомобилях в "Архангельское Аутлет" на автомобиле Cadillac Deville (1965 - 1970).
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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4 из 12
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк

Традиционно все экипажи, участвующие в ралли, получают призы и подарки от организаторов и партнеров — не только за спортивные победы, но и за красоту, стиль и стремление к новым достижениям.

Девушка у автомобиля Mercedes W111 на ралли классических автомобилей в Архангельское Аутлет

Традиционно все экипажи, участвующие в ралли, получают призы и подарки от организаторов и партнеров — не только за спортивные победы, но и за красоту, стиль и стремление к новым достижениям.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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5 из 12
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк

Автомобиль Pontiac GTO 1966 года на ралли в "Архангельское Аутлет".

Автомобиль Pontiac GTO 1966 года на ралли классических автомобилей в Архангельское Аутлет

Автомобиль Pontiac GTO 1966 года на ралли в "Архангельское Аутлет".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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6 из 12
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк

В салоне автомобиля Виллис Джипстер 1949 на ралли в "Архангельское Аутлет".

В салоне автомобиля Виллис Джипстер 1949 на ралли классических автомобилей в Архангельское Аутлет

В салоне автомобиля Виллис Джипстер 1949 на ралли в "Архангельское Аутлет".

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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7 из 12
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк

Эти популярные в свое историческое время автомобили для прогулок, спорта, роскошной жизни и просто для передвижения неизменно приковывают взгляды, где бы они не появлялись.

Автомобиль Lincoln Continental Mark IV на ралли классических автомобилей в Архангельское Аутлет

Эти популярные в свое историческое время автомобили для прогулок, спорта, роскошной жизни и просто для передвижения неизменно приковывают взгляды, где бы они не появлялись.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк

В ралли участвовали ГАЗ-М20 "Победа" 1947 года (на фото), Willys Jepster 1949 года, Mersedes-Benz SL 190 1956 года, Rolls Roys Silvercloud 3 1963 года, Chrysler Plymouth Barracuda 1969 года, Linkoln Mark V 1975 года, Jaguar XJS 1988 года.

Автомобиль ГАЗ-М-20 Победа на ралли классических автомобилей в Архангельское Аутлет

В ралли участвовали ГАЗ-М20 "Победа" 1947 года (на фото), Willys Jepster 1949 года, Mersedes-Benz SL 190 1956 года, Rolls Roys Silvercloud 3 1963 года, Chrysler Plymouth Barracuda 1969 года, Linkoln Mark V 1975 года, Jaguar XJS 1988 года.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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9 из 12
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк

Не каждый день можно увидеть колонну редчайших автомобилей не в музее, а на городских дорогах.

Участники ралли на классических автомобилях в Архангельское Аутлет

Не каждый день можно увидеть колонну редчайших автомобилей не в музее, а на городских дорогах.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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10 из 12
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРодстер MG 1964 года на ралли классических автомобилей в "Архангельское Аутлет".
Родстер MG 1964 года на ралли классических автомобилей в Архангельское Аутлет
Родстер MG 1964 года на ралли классических автомобилей в "Архангельское Аутлет".
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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11 из 12
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк

Вечером на террасе ресторана "Сыроварня" в атмосфере ярких красок, эмоций и музыки прошло награждение победителей и участников ралли.

Участники ралли на классических автомобилях в Архангельское Аутлет

Вечером на террасе ресторана "Сыроварня" в атмосфере ярких красок, эмоций и музыки прошло награждение победителей и участников ралли.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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