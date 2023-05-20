https://ria.ru/20230520/raketa-1873113872.html
Эксперт высмеял заявления Польши о ракете с бетонной боеголовкой
Эксперт высмеял заявления Польши о ракете с бетонной боеголовкой - РИА Новости, 20.05.2023
Эксперт высмеял заявления Польши о ракете с бетонной боеголовкой
Дорогостоящие ракеты не используются для того, чтобы сбить с толку противовоздушную оборону, даже если боевую часть в ней заменить на бетон, это все равно... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T13:55
2023-05-20T13:55
2023-05-20T13:55
в мире
польша
быдгощ
константин сивков
матеуш моравецкий
мариуш блащак
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дорогостоящие ракеты не используются для того, чтобы сбить с толку противовоздушную оборону, даже если боевую часть в ней заменить на бетон, это все равно крайне нерационально, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. Ранее глава кабинета президента Польши Павел Шрот заявил, что боеголовка ракеты, найденной в Польше под Быдгощем, была сделана из бетона, чтобы дезориентировать украинскую ПВО. "Ракеты должны лететь по цели. Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно ... для меня это какая-то сказка", - сказал Сивков. Он уточнил, что для противодействия ПВО используются постановщики помех. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными мишень во время учений. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
https://ria.ru/20230512/otstavka-1871276198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, быдгощ, константин сивков, матеуш моравецкий, мариуш блащак
В мире, Польша, Быдгощ, Константин Сивков, Матеуш Моравецкий, Мариуш Блащак
Эксперт высмеял заявления Польши о ракете с бетонной боеголовкой
Эксперт назвал заявления Польши про российскую ракету с бетонной боеголовкой сказкой
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дорогостоящие ракеты не используются для того, чтобы сбить с толку противовоздушную оборону, даже если боевую часть в ней заменить на бетон, это все равно крайне нерационально, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее глава кабинета президента Польши Павел Шрот заявил, что боеголовка ракеты, найденной в Польше под Быдгощем
, была сделана из бетона, чтобы дезориентировать украинскую ПВО.
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"Ракеты должны лететь по цели. Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно ... для меня это какая-то сказка", - сказал Сивков.
Он уточнил, что для противодействия ПВО используются постановщики помех.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными мишень во время учений. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий
заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак
заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
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