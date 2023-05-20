Рейтинг@Mail.ru
Эксперт высмеял заявления Польши о ракете с бетонной боеголовкой - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/raketa-1873113872.html
Эксперт высмеял заявления Польши о ракете с бетонной боеголовкой
Эксперт высмеял заявления Польши о ракете с бетонной боеголовкой - РИА Новости, 20.05.2023
Эксперт высмеял заявления Польши о ракете с бетонной боеголовкой
Дорогостоящие ракеты не используются для того, чтобы сбить с толку противовоздушную оборону, даже если боевую часть в ней заменить на бетон, это все равно... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T13:55
2023-05-20T13:55
в мире
польша
быдгощ
константин сивков
матеуш моравецкий
мариуш блащак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759466206_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d2d128b211424f6ad6f61fdee696137b.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дорогостоящие ракеты не используются для того, чтобы сбить с толку противовоздушную оборону, даже если боевую часть в ней заменить на бетон, это все равно крайне нерационально, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. Ранее глава кабинета президента Польши Павел Шрот заявил, что боеголовка ракеты, найденной в Польше под Быдгощем, была сделана из бетона, чтобы дезориентировать украинскую ПВО. "Ракеты должны лететь по цели. Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно ... для меня это какая-то сказка", - сказал Сивков. Он уточнил, что для противодействия ПВО используются постановщики помех. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными мишень во время учений. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
https://ria.ru/20230512/otstavka-1871276198.html
https://ria.ru/20230516/proverka-1872169825.html
польша
быдгощ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759466206_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_1d2a784828edc850982d682b0ddd46e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, быдгощ, константин сивков, матеуш моравецкий, мариуш блащак
В мире, Польша, Быдгощ, Константин Сивков, Матеуш Моравецкий, Мариуш Блащак
Эксперт высмеял заявления Польши о ракете с бетонной боеголовкой

Эксперт назвал заявления Польши про российскую ракету с бетонной боеголовкой сказкой

© AP Photo / Matthias SchraderПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Польские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дорогостоящие ракеты не используются для того, чтобы сбить с толку противовоздушную оборону, даже если боевую часть в ней заменить на бетон, это все равно крайне нерационально, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее глава кабинета президента Польши Павел Шрот заявил, что боеголовка ракеты, найденной в Польше под Быдгощем, была сделана из бетона, чтобы дезориентировать украинскую ПВО.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Польше потребовали отставки главы Минобороны из-за инцидента с ракетой
12 мая, 13:09
"Ракеты должны лететь по цели. Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно ... для меня это какая-то сказка", - сказал Сивков.
Он уточнил, что для противодействия ПВО используются постановщики помех.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными мишень во время учений. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
Вид на Краков, Польша - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Контрольная палата Польши начала проверку в Минобороны из-за падения ракеты
16 мая, 15:16
 
В миреПольшаБыдгощКонстантин СивковМатеуш МоравецкийМариуш Блащак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала