https://ria.ru/20230520/raketa-1873113872.html

Эксперт высмеял заявления Польши о ракете с бетонной боеголовкой

Эксперт высмеял заявления Польши о ракете с бетонной боеголовкой - РИА Новости, 20.05.2023

Эксперт высмеял заявления Польши о ракете с бетонной боеголовкой

Дорогостоящие ракеты не используются для того, чтобы сбить с толку противовоздушную оборону, даже если боевую часть в ней заменить на бетон, это все равно... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T13:55

2023-05-20T13:55

2023-05-20T13:55

в мире

польша

быдгощ

константин сивков

матеуш моравецкий

мариуш блащак

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дорогостоящие ракеты не используются для того, чтобы сбить с толку противовоздушную оборону, даже если боевую часть в ней заменить на бетон, это все равно крайне нерационально, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. Ранее глава кабинета президента Польши Павел Шрот заявил, что боеголовка ракеты, найденной в Польше под Быдгощем, была сделана из бетона, чтобы дезориентировать украинскую ПВО. "Ракеты должны лететь по цели. Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно ... для меня это какая-то сказка", - сказал Сивков. Он уточнил, что для противодействия ПВО используются постановщики помех. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными мишень во время учений. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.

https://ria.ru/20230512/otstavka-1871276198.html

https://ria.ru/20230516/proverka-1872169825.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, быдгощ, константин сивков, матеуш моравецкий, мариуш блащак