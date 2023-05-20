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Украина надеется получить от Германии еще две системы ПВО в этом году - РИА Новости, 20.05.2023
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23:17 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/pvo-1873176642.html
Украина надеется получить от Германии еще две системы ПВО в этом году
Украина надеется получить от Германии еще две системы ПВО в этом году - РИА Новости, 20.05.2023
Украина надеется получить от Германии еще две системы ПВО в этом году
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что до конца года Украина получит еще две системы ПВО IRIS-T. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T23:17
2023-05-20T23:17
в мире
украина
россия
германия
нато
ситуация в днр и лнр
андрей мельник
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что до конца года Украина получит еще две системы ПВО IRIS-T. По словам Мельника, еще четыре системы, которые канцлер ФРГ Шольц обещал представить Украине на прошлой неделе, будут изготовлены на протяжении следующего года, также как и ракеты к ним. Также Мельник подчеркнул, что контракт между правительством Германии и компанией Diehl предполагает производство еще четырех систем IRIS-T. "Я надеюсь, будет как раз четыре, которые сейчас есть, четыре обещанные и четыре, которые нам удастся получить в течение следующих полутора лет", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, германия, нато, ситуация в днр и лнр, андрей мельник
В мире, Украина, Россия, Германия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Андрей Мельник
Украина надеется получить от Германии еще две системы ПВО в этом году

Украина надеется получить от Германии до конца года еще две системы ПВО IRIS-T

CC BY-SA 4.0 / Matti Blume / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что до конца года Украина получит еще две системы ПВО IRIS-T.
«
"По состоянию на сегодня у нас есть две системы (IRIS-T - ред.), которые уже на Украине, одна - с осени, другая была отправлена весной. Две (системы - ред.), которые были нам обещаны еще в прошлом году, будут доставлены до конца этого года. То есть у нас будут четыре системы, которые нам обещали", - заявил он в эфире национального телемарафона "Единые новости".
По словам Мельника, еще четыре системы, которые канцлер ФРГ Шольц обещал представить Украине на прошлой неделе, будут изготовлены на протяжении следующего года, также как и ракеты к ним. Также Мельник подчеркнул, что контракт между правительством Германии и компанией Diehl предполагает производство еще четырех систем IRIS-T. "Я надеюсь, будет как раз четыре, которые сейчас есть, четыре обещанные и четыре, которые нам удастся получить в течение следующих полутора лет", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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