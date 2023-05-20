https://ria.ru/20230520/putin-1873110125.html
Миронов предложил выдвинуть Путина на президентские выборы в 2024 году
Миронов предложил выдвинуть Путина на президентские выборы в 2024 году - РИА Новости, 20.05.2023
Миронов предложил выдвинуть Путина на президентские выборы в 2024 году
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил делегатам съезда партии выдвинуть действующего президента РФ Владимира Путина на президентские... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T13:18
2023-05-20T13:18
2023-05-20T13:18
политика
россия
сергей миронов
владимир путин
партия "справедливая россия - за правду"
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 20 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил делегатам съезда партии выдвинуть действующего президента РФ Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году. Ранее Миронов сообщил, что предложит съезду партии не выдвигать кандидата на предстоящие президентские выборы и поддержать действующего президента страны. "И в этой связи я сегодня обращаюсь к делегатам нашего съезда с предложением выдвинуть Владимира Владимировича Путина президентом Российской Федерации на предстоящих выборах в 2024 году", — сказал Миронов в ходе пленарного заседания съезда. Он отметил, что это предложение будет поставлено на отдельное голосование позднее. XII съезд партии "Справедливая Россия — За правду" проходит в Московской области в субботу.
https://ria.ru/20230228/putin-1854735011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей миронов, владимир путин, партия "справедливая россия - за правду"
Политика, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Миронов предложил выдвинуть Путина на президентские выборы в 2024 году
Лидер СРЗП Миронов предложил выдвинуть Путина на президентские выборы в 2024 году
РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 20 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил делегатам съезда партии выдвинуть действующего президента РФ Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году.
Ранее Миронов сообщил, что предложит съезду партии не выдвигать кандидата на предстоящие президентские выборы и поддержать действующего президента страны.
"И в этой связи я сегодня обращаюсь к делегатам нашего съезда с предложением выдвинуть Владимира Владимировича Путина президентом Российской Федерации на предстоящих выборах в 2024 году", — сказал Миронов в ходе пленарного заседания съезда.
Он отметил, что это предложение будет поставлено на отдельное голосование позднее.
XII съезд партии "Справедливая Россия — За правду" проходит в Московской области
в субботу.
Песков: Путин не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году