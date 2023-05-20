https://ria.ru/20230520/putin-1873062331.html
Путин назвал недоумками неоколониалистов, выступающих против России
Путин назвал недоумками неоколониалистов, выступающих против России - РИА Новости, 20.05.2023
Путин назвал недоумками неоколониалистов, выступающих против России
Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T02:08
2023-05-20T02:08
2023-05-20T02:08
политика
россия
владимир путин
константин косачев
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей."А наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются", — сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.Глава государства подчеркнул, что призывы поделить Россию на десятки мелких государственных образований связаны с корыстными интересами. Он отметил, что противники страны хотят подчинить ее территорию своей воле и эксплуатировать и что у них нет никаких других целей."Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки", — указал президент."Пейте пиво"Также Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по "деколонизации РФ", продолжать пить пиво и есть шпикачки, добавив, что России это на руку, поскольку в данном алкогольном напитке много женских гормонов.На заседании совета по межнациональным отношениям сенатор Константин Косачев рассказал Путину об "одиозном сборище политэмигрантов в Праге". "Его участники назвали себя представителями коренных народов и колонизированных регионов РФ, призвав наши региональные элиты способствовать деколонизации России", - сообщил Косачев. После доклада сенатора Путин переспросил, где собирались "эти доброхоты"."Прага - хороший город. Там пиво, шпикачки. Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками... Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить", - указал глава государства.Агрессивное внешнее давлениеКак отметил Путин, в отношении России происходит агрессивное внешнее давление, против нее направлен весь арсенал средств. "Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию. На все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал - экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда", - сказал президент.Глава государства добавил, что противники России решили, что многонациональность страны - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы разобщить россиян.Путин также подчеркнул, что в истории России за тысячу лет были и ссоры, и противоречия, "как в любой семье бывает", но по словам президента, "иначе и быть не может", российская семья народов складывалась постепенно, в течение тысячи лет.
https://ria.ru/20230519/narod-1872942831.html
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"Потому что недоумки". Путин об авторах провокаций против России
Путин об авторах провокаций против России: "На конкурсе недоумков заняли бы второе место – потому что недоумки"
2023-05-20T02:08
true
PT0M34S
РИА Новости
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политика, россия, владимир путин, константин косачев, прага
Политика, Россия, Владимир Путин, Константин Косачев, Прага
Путин назвал недоумками неоколониалистов, выступающих против России
Президент Владимир Путин назвал недоумками тех, кто пытается давить на Россию
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей.
"А наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются", — сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.
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Глава государства подчеркнул, что призывы поделить Россию на десятки мелких государственных образований связаны с корыстными интересами. Он отметил, что противники страны хотят подчинить ее территорию своей воле и эксплуатировать и что у них нет никаких других целей.
"Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки", — указал президент.
Также Путин посоветовал собирающимся в Праге
политэмигрантам, которые организовывают форумы по "деколонизации РФ", продолжать пить пиво и есть шпикачки, добавив, что России это на руку, поскольку в данном алкогольном напитке много женских гормонов.
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На заседании совета по межнациональным отношениям сенатор Константин Косачев
рассказал Путину об "одиозном сборище политэмигрантов в Праге". "Его участники назвали себя представителями коренных народов и колонизированных регионов РФ, призвав наши региональные элиты способствовать деколонизации России", - сообщил Косачев. После доклада сенатора Путин переспросил, где собирались "эти доброхоты".
"Прага - хороший город. Там пиво, шпикачки. Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками... Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить", - указал глава государства.
Агрессивное внешнее давление
Как отметил Путин, в отношении России происходит агрессивное внешнее давление, против нее направлен весь арсенал средств. "Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию. На все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал - экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда", - сказал президент.
Глава государства добавил, что противники России решили, что многонациональность страны - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы разобщить россиян.
Путин также подчеркнул, что в истории России за тысячу лет были и ссоры, и противоречия, "как в любой семье бывает", но по словам президента, "иначе и быть не может", российская семья народов складывалась постепенно, в течение тысячи лет.
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