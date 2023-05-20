Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал недоумками неоколониалистов, выступающих против России - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/putin-1873062331.html
Путин назвал недоумками неоколониалистов, выступающих против России
Путин назвал недоумками неоколониалистов, выступающих против России - РИА Новости, 20.05.2023
Путин назвал недоумками неоколониалистов, выступающих против России
Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T02:08
2023-05-20T02:08
политика
россия
владимир путин
константин косачев
прага
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872956139_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8894414958f4e25a1a8051e01229d94b.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей."А наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются", — сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.Глава государства подчеркнул, что призывы поделить Россию на десятки мелких государственных образований связаны с корыстными интересами. Он отметил, что противники страны хотят подчинить ее территорию своей воле и эксплуатировать и что у них нет никаких других целей."Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки", — указал президент."Пейте пиво"Также Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по "деколонизации РФ", продолжать пить пиво и есть шпикачки, добавив, что России это на руку, поскольку в данном алкогольном напитке много женских гормонов.На заседании совета по межнациональным отношениям сенатор Константин Косачев рассказал Путину об "одиозном сборище политэмигрантов в Праге". "Его участники назвали себя представителями коренных народов и колонизированных регионов РФ, призвав наши региональные элиты способствовать деколонизации России", - сообщил Косачев. После доклада сенатора Путин переспросил, где собирались "эти доброхоты"."Прага - хороший город. Там пиво, шпикачки. Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками... Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить", - указал глава государства.Агрессивное внешнее давлениеКак отметил Путин, в отношении России происходит агрессивное внешнее давление, против нее направлен весь арсенал средств. "Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию. На все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал - экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда", - сказал президент.Глава государства добавил, что противники России решили, что многонациональность страны - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы разобщить россиян.Путин также подчеркнул, что в истории России за тысячу лет были и ссоры, и противоречия, "как в любой семье бывает", но по словам президента, "иначе и быть не может", российская семья народов складывалась постепенно, в течение тысячи лет.
https://ria.ru/20230519/narod-1872942831.html
https://ria.ru/20230519/vystuplenie-1873054823.html
https://ria.ru/20230519/narody-1872981345.html
россия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Потому что недоумки". Путин об авторах провокаций против России
Путин об авторах провокаций против России: "На конкурсе недоумков заняли бы второе место – потому что недоумки"
2023-05-20T02:08
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872956139_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f6f260df336424120fff5ed762f520fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, константин косачев, прага
Политика, Россия, Владимир Путин, Константин Косачев, Прага
Путин назвал недоумками неоколониалистов, выступающих против России

Президент Владимир Путин назвал недоумками тех, кто пытается давить на Россию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противников России "недоумками" из-за их неоколониальных идей.
"А наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются", — сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Путин заявил об укреплении российского народа в условиях внешней агрессии
Вчера, 14:48
Глава государства подчеркнул, что призывы поделить Россию на десятки мелких государственных образований связаны с корыстными интересами. Он отметил, что противники страны хотят подчинить ее территорию своей воле и эксплуатировать и что у них нет никаких других целей.
"Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки", — указал президент.

"Пейте пиво"

Также Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по "деколонизации РФ", продолжать пить пиво и есть шпикачки, добавив, что России это на руку, поскольку в данном алкогольном напитке много женских гормонов.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Кадыров прокомментировал выступление Путина на заседании в Пятигорске
Вчера, 23:52
На заседании совета по межнациональным отношениям сенатор Константин Косачев рассказал Путину об "одиозном сборище политэмигрантов в Праге". "Его участники назвали себя представителями коренных народов и колонизированных регионов РФ, призвав наши региональные элиты способствовать деколонизации России", - сообщил Косачев. После доклада сенатора Путин переспросил, где собирались "эти доброхоты".
"Прага - хороший город. Там пиво, шпикачки. Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками... Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить", - указал глава государства.

Агрессивное внешнее давление

Как отметил Путин, в отношении России происходит агрессивное внешнее давление, против нее направлен весь арсенал средств. "Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию. На все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал - экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда", - сказал президент.
Глава государства добавил, что противники России решили, что многонациональность страны - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы разобщить россиян.
Путин также подчеркнул, что в истории России за тысячу лет были и ссоры, и противоречия, "как в любой семье бывает", но по словам президента, "иначе и быть не может", российская семья народов складывалась постепенно, в течение тысячи лет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Путин назвал попытки разделить русский и финно-угорские народы провальными
Вчера, 16:57
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинКонстантин КосачевПрага
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала