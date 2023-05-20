https://ria.ru/20230520/protest-1873127535.html

Пекин выразил решительный протест в связи с заявлениями G7 о Китае

Пекин выразил решительный протест в связи с заявлениями G7 о Китае - РИА Новости, 20.05.2023

Пекин выразил решительный протест в связи с заявлениями G7 о Китае

Пекин выражает решительный протест против заявлений G7 о Китае и сделал серьезное представление Японии и другим сторонам, говорится в заявлении МИД КНР. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:12

2023-05-20T16:12

2023-05-20T17:09

в мире

китай

пекин

япония

g7

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Пекин выражает решительный протест против заявлений G7 о Китае и сделал серьезное представление Японии и другим сторонам, говорится в заявлении МИД КНР.В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая.Отмечается, что "семерка" делает громкие заявления о мире, стабильности и процветании в мире, но при этом "препятствует международному миру, наносит ущерб региональной стабильности, подавляет развитие других стран".В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

https://ria.ru/20230520/kitay-1873131962.html

https://ria.ru/20230520/mir-1873114197.html

китай

пекин

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, пекин, япония, g7, мид кнр