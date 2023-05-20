https://ria.ru/20230520/protest-1873127535.html
Пекин выразил решительный протест в связи с заявлениями G7 о Китае
Пекин выразил решительный протест в связи с заявлениями G7 о Китае - РИА Новости, 20.05.2023
Пекин выразил решительный протест в связи с заявлениями G7 о Китае
Пекин выражает решительный протест против заявлений G7 о Китае и сделал серьезное представление Японии и другим сторонам, говорится в заявлении МИД КНР. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:12
2023-05-20T16:12
2023-05-20T17:09
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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Пекин выражает решительный протест против заявлений G7 о Китае и сделал серьезное представление Японии и другим сторонам, говорится в заявлении МИД КНР.В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая.Отмечается, что "семерка" делает громкие заявления о мире, стабильности и процветании в мире, но при этом "препятствует международному миру, наносит ущерб региональной стабильности, подавляет развитие других стран".В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
https://ria.ru/20230520/kitay-1873131962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, япония, g7, мид кнр
В мире, Китай, Пекин, Япония, G7, МИД КНР
Пекин выразил решительный протест в связи с заявлениями G7 о Китае
Пекин выразил серьезное недовольство решительный протест против заявлений G7 о Китае
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Пекин выражает решительный протест против заявлений G7 о Китае и сделал серьезное представление Японии и другим сторонам, говорится в заявлении МИД КНР.
В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме
. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня
, Южно-Китайского моря
, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая.
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«
"Несмотря на серьезные озабоченности Китая, "семерка" продолжает манипулировать вопросами, связанными с Китаем, очерняет Китай и совершает нападки на него, грубо вмешивается в его внутреннюю политику. В связи с этим китайская сторона выражает серьезное недовольство и протест, уже сделала серьезное представление председателю саммита Японии и соответствующим сторонам", - говорится в заявлении.
Отмечается, что "семерка" делает громкие заявления о мире, стабильности и процветании в мире, но при этом "препятствует международному миру, наносит ущерб региональной стабильности, подавляет развитие других стран".
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
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