https://ria.ru/20230520/professii-1873166523.html

Старшеклассники в Югре смогут осваивать профессии во время учебы в школе

Старшеклассники в Югре смогут осваивать профессии во время учебы в школе - РИА Новости, 20.05.2023

Старшеклассники в Югре смогут осваивать профессии во время учебы в школе

Старшеклассники Ханты-Мансийского автономного округа смогут получать профессиональное образование без отрыва от обучения в школе, сообщил исполняющий... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T21:31

2023-05-20T21:31

2023-05-20T21:34

ханты-мансийский автономный округ

общество

югорск

ханты-мансийский автономный округ

советский район

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Старшеклассники Ханты-Мансийского автономного округа смогут получать профессиональное образование без отрыва от обучения в школе, сообщил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости Югры Валерий Беспояско. Школьники смогут пройти профессиональное обучение на базе политехнических колледжей в Югорске и Советском, по итогам они получат официальный документ. Подростки, уже прошедшие такое обучение, позитивно отзываются о проекте, подчеркивая, что график занятий оказался удобным, позволил совмещать учебу в школе и изучать профессию. Как отметила глава региона Наталья Комарова, проект обеспечивает взаимодействие будущих специалистов с потенциальными работодателями. Если "пилот" зарекомендует себя положительно, то он будет распространен на все территории региона, добавила губернатор. Помимо этого, с 2018 года в Югре действует проект по ранней профориентации "Билет в будущее". Он включает в себя профориентационные тесты, профессиональные пробы, практику на площадках колледжа. Участниками проекта уже стали более 30 тысяч югорских школьников. Новый цикл начнется в сентябре.

https://ria.ru/20230425/forum-1867729323.html

https://ria.ru/20230425/muzey-1867713763.html

югорск

ханты-мансийский автономный округ

советский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, югорск, ханты-мансийский автономный округ, советский район, наталья комарова