Старшеклассники в Югре смогут осваивать профессии во время учебы в школе
Школьники на уроке. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Старшеклассники Ханты-Мансийского автономного округа смогут получать профессиональное образование без отрыва от обучения в школе, сообщил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости Югры Валерий Беспояско.
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"В Югре стартовал пилотный проект для по организации профессионального обучения учащихся 10 и 11 классов, у которых средний балл в ходе учебы ниже 3,6, без отрыва от школьных знаний. Он запущен в городе Югорске и Советском районе. Здесь можно получить профессии трубоукладчика, слесаря по ремонту автомобилей, водителя, повара, кондитера, младшего воспитателя", - сказал Беспояско в ходе прямой линии "Образовательные и карьерные возможности в Югре".
Школьники смогут пройти профессиональное обучение на базе политехнических колледжей в Югорске и Советском, по итогам они получат официальный документ. Подростки, уже прошедшие такое обучение, позитивно отзываются о проекте, подчеркивая, что график занятий оказался удобным, позволил совмещать учебу в школе и изучать профессию.
Как отметила глава региона Наталья Комарова, проект обеспечивает взаимодействие будущих специалистов с потенциальными работодателями. Если "пилот" зарекомендует себя положительно, то он будет распространен на все территории региона, добавила губернатор.
Помимо этого, с 2018 года в Югре действует проект по ранней профориентации "Билет в будущее". Он включает в себя профориентационные тесты, профессиональные пробы, практику на площадках колледжа. Участниками проекта уже стали более 30 тысяч югорских школьников. Новый цикл начнется в сентябре.
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