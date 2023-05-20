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Старшеклассники в Югре смогут осваивать профессии во время учебы в школе - РИА Новости, 20.05.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
21:31 20.05.2023 (обновлено: 21:34 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/professii-1873166523.html
Старшеклассники в Югре смогут осваивать профессии во время учебы в школе
Старшеклассники в Югре смогут осваивать профессии во время учебы в школе - РИА Новости, 20.05.2023
Старшеклассники в Югре смогут осваивать профессии во время учебы в школе
Старшеклассники Ханты-Мансийского автономного округа смогут получать профессиональное образование без отрыва от обучения в школе, сообщил исполняющий... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T21:31
2023-05-20T21:34
ханты-мансийский автономный округ
общество
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ханты-мансийский автономный округ
советский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Старшеклассники Ханты-Мансийского автономного округа смогут получать профессиональное образование без отрыва от обучения в школе, сообщил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости Югры Валерий Беспояско. Школьники смогут пройти профессиональное обучение на базе политехнических колледжей в Югорске и Советском, по итогам они получат официальный документ. Подростки, уже прошедшие такое обучение, позитивно отзываются о проекте, подчеркивая, что график занятий оказался удобным, позволил совмещать учебу в школе и изучать профессию. Как отметила глава региона Наталья Комарова, проект обеспечивает взаимодействие будущих специалистов с потенциальными работодателями. Если "пилот" зарекомендует себя положительно, то он будет распространен на все территории региона, добавила губернатор. Помимо этого, с 2018 года в Югре действует проект по ранней профориентации "Билет в будущее". Он включает в себя профориентационные тесты, профессиональные пробы, практику на площадках колледжа. Участниками проекта уже стали более 30 тысяч югорских школьников. Новый цикл начнется в сентябре.
https://ria.ru/20230425/forum-1867729323.html
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общество, югорск, ханты-мансийский автономный округ, советский район, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ, Советский район, Наталья Комарова

Старшеклассники в Югре смогут осваивать профессии во время учебы в школе

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Школьники на уроке. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Старшеклассники Ханты-Мансийского автономного округа смогут получать профессиональное образование без отрыва от обучения в школе, сообщил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости Югры Валерий Беспояско.
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"В Югре стартовал пилотный проект для по организации профессионального обучения учащихся 10 и 11 классов, у которых средний балл в ходе учебы ниже 3,6, без отрыва от школьных знаний. Он запущен в городе Югорске и Советском районе. Здесь можно получить профессии трубоукладчика, слесаря по ремонту автомобилей, водителя, повара, кондитера, младшего воспитателя", - сказал Беспояско в ходе прямой линии "Образовательные и карьерные возможности в Югре".
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Школьники смогут пройти профессиональное обучение на базе политехнических колледжей в Югорске и Советском, по итогам они получат официальный документ. Подростки, уже прошедшие такое обучение, позитивно отзываются о проекте, подчеркивая, что график занятий оказался удобным, позволил совмещать учебу в школе и изучать профессию.
Как отметила глава региона Наталья Комарова, проект обеспечивает взаимодействие будущих специалистов с потенциальными работодателями. Если "пилот" зарекомендует себя положительно, то он будет распространен на все территории региона, добавила губернатор.
Помимо этого, с 2018 года в Югре действует проект по ранней профориентации "Билет в будущее". Он включает в себя профориентационные тесты, профессиональные пробы, практику на площадках колледжа. Участниками проекта уже стали более 30 тысяч югорских школьников. Новый цикл начнется в сентябре.

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