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"Русские учатся": западные аналитики предрекли Украине проблемы - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/problemy-1873067465.html
"Русские учатся": западные аналитики предрекли Украине проблемы
"Русские учатся": западные аналитики предрекли Украине проблемы - РИА Новости, 20.05.2023
"Русские учатся": западные аналитики предрекли Украине проблемы
Российская армия в ходе боевых действий адаптируется и совершенствуется, создавая серьезные проблемы для Украины, говорится в докладе Королевского объединенного РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T05:05
2023-05-20T05:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российская армия в ходе боевых действий адаптируется и совершенствуется, создавая серьезные проблемы для Украины, говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI).Специалисты института отметили совершенствование разведывательно-ударного комплекса российской артиллерии, а также улучшение ее способности вести огонь с нескольких позиций. В отчете отмечается и работа российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающих уничтожение примерно десяти тысяч украинских БПЛА в месяц.Кроме того, аналитики указали на повышение эффективности и адаптацию российских средств ПВО. Авторы материала отметили, что российские системы противовоздушной обороны практически полностью нейтрализовали угрозу от ракет HARM.Инженерные войска, по мнению экспертов, оказались одним из самых сильных формирований российской армии. Возводимые заграждения, противотанковые рвы, бетонные укрепления и сложные минные поля представляют серьезную проблему для наступательных операций ВСУ, отмечается в докладе.Британские военные эксперты заключили, что анализ адаптации Вооруженных сил России к новым условиям подтверждает их способность к совершенствованию и развитию ключевых систем. "Таким образом, можно сделать вывод, что Вооруженные силы России представляют собой серьезную проблему для украинских военных в сфере обороны", — резюмирует RUSI.
https://ria.ru/20230520/gaubitsa-1873065121.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Русские учатся": западные аналитики предрекли Украине проблемы

Британский институт RUSI: армия России совершенствуется и готовит Украине большие проблемы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С"
Военнослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российская армия в ходе боевых действий адаптируется и совершенствуется, создавая серьезные проблемы для Украины, говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI).
Специалисты института отметили совершенствование разведывательно-ударного комплекса российской артиллерии, а также улучшение ее способности вести огонь с нескольких позиций. В отчете отмечается и работа российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающих уничтожение примерно десяти тысяч украинских БПЛА в месяц.
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Кроме того, аналитики указали на повышение эффективности и адаптацию российских средств ПВО. Авторы материала отметили, что российские системы противовоздушной обороны практически полностью нейтрализовали угрозу от ракет HARM.
Инженерные войска, по мнению экспертов, оказались одним из самых сильных формирований российской армии. Возводимые заграждения, противотанковые рвы, бетонные укрепления и сложные минные поля представляют серьезную проблему для наступательных операций ВСУ, отмечается в докладе.
Британские военные эксперты заключили, что анализ адаптации Вооруженных сил России к новым условиям подтверждает их способность к совершенствованию и развитию ключевых систем. "Таким образом, можно сделать вывод, что Вооруженные силы России представляют собой серьезную проблему для украинских военных в сфере обороны", — резюмирует RUSI.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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